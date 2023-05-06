Aydın’ın Söke ilçesindeki bir fabrika içerisinden bakır kablo çalınması olayı ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde hırsızlık şüphelisi şahıs çalarak vücuduna sardığı kablo ile birlikte yakalandı.

Olay, Atatürk Mahallesi’ndeki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikadaki kaynak makinalarına ait bakır kablo kimliği belirsiz şahıs yada şahıslarca çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi ve asayiş ekipleri tarafından fabrika içerisinde yapılan çalışma sonucu hırsızlık olayı ile ile ilgili tespit edilen şüpheli şahıs vücuduna sarılı vaziyette 20 metre bakır kablo ile işyerinde yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli şahsın sağlık kuruşunda yapılan testinde de uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.