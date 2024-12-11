DENİZLİ (İHA) – Denizli’de özel eğitim öğrencileri, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde Çal’da jandarma, emniyet ve kaymakamlığı ziyaret ederek anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Denizli’nin Çal ilçesinde, 10 Aralık İnsan Hakları Günü kapsamında özel eğitim öğrencileri çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Gazi İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim sınıflarından öğrenciler, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği ve Çal Kaymakamı Hatice Gamze Kuran’ı ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında öğrenciler, jandarma ve polis araçlarına binerek keyifli anlar yaşadı. Jandarma ve polis ekipleri, öğrencilere araçları tanıtarak görevleri hakkında bilgi verdi. Kaymakam Hatice Gamze Kuran ise öğrencilerle sohbet ederek onların mutluluğuna ortak oldu.