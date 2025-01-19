Denizli’de Kaymakam, hane ziyaretleriyle halkın sorunlarını dinliyor, samimiyeti ve çözüm odaklı yaklaşımıyla gönüllerde taht kuruyor.

Denizli’nin Çal ilçesinde Kaymakam Hatice Gamze Kuran, gerçekleştirdiği hane ziyaretleriyle vatandaşlarla bir araya gelerek gönüllere dokunmaya devam ediyor. İlçe genelinde yürüttüğü bu ziyaretlerde halkın taleplerini ve ihtiyaçlarını birinci ağızdan dinleyen Kaymakam Kuran, çözüm odaklı yaklaşımlarıyla halkın takdirini kazanıyor.

Samimi ve mütevazı tavırlarıyla Çal halkının gönlünde taht kuran Kaymakam Kuran, ziyaret ettiği her hanede sıcak karşılanıyor. Ziyaretler sırasında vatandaşların taleplerini dinlemekle kalmayıp, sosyal dayanışmayı güçlendirmek adına önemli adımlar atan Kuran, vatandaşlarla birebir ilgilenmesiyle dikkat çekiyor.

Çal halkı ise Kaymakam Kuran’a olan sevgisini ve memnuniyetini şu sözlerle dile getiriyor: "Kaymakamımızın bizleri ziyaret etmesi, dertlerimizi dinlemesi bizi çok mutlu ediyor. Her zaman yanımızda olduğunu bilmek büyük bir güven veriyor."