Denizli’nin Çal Belediyespor, 7 yıl sonra yeniden gündeme gelen Denizli ekibi, taraftar desteğiyle ses getirmeye devam ediyor. Çal Belediyespor Kulüp Başkanı Saruhan, “Çal’ın adını dünyaya duyurmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Denizli Süper Amatör Küme’de şampiyonluk mücadelesi veren Çal Belediyespor, tam 7 yıl aradan sonra yeniden fenomen haline geldi. UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasında Galatasaray, İngiliz temsilcisi Tottenham ile RAMS Park’ta karşı karşıya gelirken, bu özel maçta Çal Belediyespor’un yöneticileri de yer aldı. Kulüp yöneticileri, "Çal Belediyespor" yazılı atkıları açarak dikkat çekti ve sosyal medyada ilgi topladı.

Çal Belediyespor taraftarları, 7 yıl önce de Almanya’da Bayern Münih’in ünlü Allianz Arena’sından Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’na, Beşiktaş ve Galatasaray’ın statlarına kadar birçok stadyumda "Çal Garası" yazılı atkılarla fotoğraflar çekip sosyal medyada paylaşmışlardı. Bu destek dalgası, kulübün ününü sınırların ötesine taşımıştı. Şimdi, yeniden gündeme gelen Çal Belediyespor, hem saha içinde hem de dışında destekçileriyle ses getirmeye devam ediyor.

“Çal’ın adını dünyaya duyurmaktan gurur duyuyoruz”

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray-Tottenham maçında açılan "Çal Belediyespor" atkısıyla ilgili olarak duygularını belirten Çal Belediyespor Kulüp Başkanı Hakan Saruhan, “Çal Belediyespor olarak, Denizli ve Çal’ın adını ulusal ve uluslararası arenalarda duyurmak bizler için büyük bir onur. Yedi yıl önce taraftarlarımızın başlattığı bu anlamlı akımı yeniden hayata geçirmek, kulübümüz için özel bir anlam taşıyor. ‘Çal Garası’ atkısı, yalnızca bir taraftar aksesuarı değil; kulübümüzün sembolü ve Çal halkının bir arada durma, dayanışma ruhunu en iyi şekilde temsil ediyor. Bu başarıda emeği geçen tüm taraftarlarımıza ve kulübümüze destek olan herkese teşekkür ederiz. Amacımız, Çal Belediyespor’u sadece yerel ölçekte değil, uluslararası platformlarda da tanıtarak daha büyük bir başarıya imza atmaktır. Bu hedefe doğru emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.