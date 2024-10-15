Çal Belediyespor, Süper Amatör Lig’in ilk haftasında Gürpınarspor’u 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

Denizli Süper Amatör Lig A Grubu’nun 1. haftasında Çal Belediyespor, sahasında Gürpınarspor’u konuk etti. Çal Vali Yusuf Ziya Göksu Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, etkili bir futbol sergileyerek 2-0’lık galibiyetle sahadan ayrıldı. Maçın ilk yarısında Çal Belediyespor oyuncusu Süleyman Tunahan Çelik, rakibine karşı yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Sahada 10 kişi kalmasına rağmen oyun temposunu düşürmeyen Çal Belediyespor, Abuzer Çiftçi’nin kaydettiği iki golle soyunma odasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarıda Gürpınarspor’da Yiğithan Özdemir’in de kırmızı kart görmesiyle her iki takım da 10 kişiyle mücadele etti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmazken, Çal Belediyespor 2-0’lık skorla maçı kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.