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Çalışmaların tamamlanmasının ardından spor tesisinin kullanımına yön verilecek. Halı saha ve tırmanma duvarının Temmuz ayında hizmete sunulması bekleniyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Uluyazı kampüsünde üniversite öğrencilerinin aktivite alanının büyütülmesi çerçevesinde yürütülen halı saha ve tırmanma duvarı projesine başlandı. Yürütülen proje çerçevesinde öğrenciler, personeller ve vatandaşların yararlanması planlanıyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsünde yapılacak halı saha ve tırmanma duvarından üniversite personeli, öğrenciler ve vatandaşlar yararlanacak.

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