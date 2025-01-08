Çankırı Karatekin Üniversitesi, Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından 2024 yılında akredite edilen programlar açısından Türkiye’de ilk 10’da yer aldı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin (ÇAKÜ), 7 önlisans programı akredite edildi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) tarafından 2024 yılında akredite edilen programlar açısından Türkiye’de ilk 10’da yer alma başarısı gösterdi. Türkiye sıralamasına girmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, bu başarının geleceğe yönelik çalışma azmini pekiştirdiğini söyledi.

“Bu başarı, üniversitemizin eğitim kalitesi, akademik birikimi ve mesleki standartlara verdiği önemin göstergelerinden biridir”

Alınan başarının, akademik birikim ve mesleki standartlara verilen değerin neticesi olduğunu belirten Rektör Çiftçi, “Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak gurur verici bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Mesleki Eğitim ve Değerlendirme Kurulu (MEDEK) tarafından üniversitemizin 7 ön lisans programının akredite edilmesi, bizi hem sevindirmiş hem de geleceğe yönelik çalışma azmimizi pekiştirmiştir. Bu başarı, üniversitemizin eğitim kalitesi, akademik birikimi ve mesleki standartlara verdiği önemin göstergelerinden biridir” dedi.

Rektör Çiftçi, üniversite-sektör iş birliği çerçevesinde yerel ve ulusal düzeydeki çeşitli kurumlarla ortak projeler geliştirmeyi ve mezunlarımızın istihdam imkanlarını arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca uluslararasılaşma stratejisi çerçevesinde öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini teşvik ederek evrensel standartlarda eğitim sunmaya devam ettiklerini kaydeden Çiftçi, hedeflere ulaşabilmek için üniversite yönetimi olarak paydaşları ile birlikte sürekli iş birliklerini devam ettireceklerini vurguladı.