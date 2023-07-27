Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, yurtdışında kurulan Yunus Emre Enstitüsü olan Bosna Hersek Yunus Emre Enstitüsü’nü ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nı (TİKA) ziyaret etti.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ve beraberindeki heyet, Bosna Hersek Yunus Emre Enstitüsü’nü ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Enstitü faaliyetleri hakkında bilgi veren Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Eğitim ve Kültür Sorumlusu Ersin Akbulut, "Türk dilini, kültürünü, sanatını, edebiyatını ve tarihini öğrenmek isteyenlere birinci elden öğretmek amacıyla çalışmalar yürütmektedir. 2009 yılından beri Türk kültürü, dili, tarihi ile alakalı yüzlerce faaliyet gerçekleştirmiştir. Sergiler, konserler, halk oyunları gösterileri, kitap tanıtımları, paneller ve konferanslar bu etkinliklerden sadece bir kaçıdır" dedi.

Akbulut, "Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yemek kursları, ney kursları, hat ve ebru gibi kurslar da verilmektedir. Yunus Emre Enstitüsü aynı zamanda Bosna Hersekliler için Türkçe kursları organize etmektedir. A1 seviyesinden C2 seviyesine kadar farklı düzeylerde Türkçe öğretilmektedir. Aynı zamanda Yunus Emre Enstitüsü koordinasyonunda Bosna-Hersek devlet okullarında ikinci yabancı dil olarak Türkçe öğretimi gerçekleştirilmektedir" diye konuştu.

Rektör Çiftçi ve heyeti, Bosna Hersek’e yaptığı ziyaret sırasında, Saraybosna TİKA’ya da geçti. Saraybosna TİKA Koordinatörü Erdinç Işık ile bir araya gelen Çiftçi, TİKA’nın kurumsal kapasitesini ve gücünü gösterdiğini, ve çalışmaların Türkiye için güzide bir anlam taşıdığını söyledi.