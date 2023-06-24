Çankırı Karatekin Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi’nin girişimlerinin ardından Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararıyla 6 lisans programına yeniden öğrenci almaya başlayacak.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), 6 lisans programına yeniden öğrenci almaya başlayacak. Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi’nin girişimleri ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile Mühendislik Fakültesi bünyesinde kimya mühendisliği ve gıda mühendisliği programı, Fen Fakültesi bünyesinde fizik programı, istatistik programı ve kimya programı, Ilgaz Turizm Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde turizm işletmeciliği programı 2023-2024 eğitim dönemi için öğrenci alacak.

Karar dolayısıyla YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’a teşekkür eden Rektör Çiftçi, yükseköğretimde niteliğin artırılması amacıyla bugüne kadar önemli adımlar attıklarını dile getirerek, "Göreve geldiğimiz günden bugüne, Çankırı’ya, Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne ve ülkeye katkılar sunmak için var gücümüzle çalışıyor, gerekli imkanları ve kaynakları seferber ediyoruz. Bir yandan fiziksel altyapıyı güçlendirirken diğer yandan araştırma-geliştirme için yeni proje imkanları ortaya koyuyor ve çok değerli akademisyenlerimizle ülkenin öncelikli alanlarına katkılar sunuyoruz. Üniversitemiz, önümüzdeki dönemde başarı çizgisini daha da yukarılara taşıyacak. ÇAKÜ bugün akademik camia başta olmak üzere tüm kesimlerin takip ettiği ve adından da söz ettiren uluslararası bir üniversite konumunda. İlerleyen dönemlerde ortaya koyduğumuz kriterler çerçevesinde hem içimizdeki rekabeti ve çalışma motivasyonunu artıracağız hem de yaptığımız bilimsel çalışma ve sosyal etkinlikleri toplumsal katkıya dönüştüreceğiz. ÇAKÜ, uluslararası tanınırlığı olan bir üniversite olarak büyümeye ve gelişmeye hız kesmeden devam edecek. Bu süreç içerisinde, yönetim olarak bizler de nitelikli gündemi, literatürü takip eden ulusal ve uluslararası akademik potansiyelimize katkı yapan eğitim kadromuzu güçlendirmeye gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.