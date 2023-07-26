Çankırı Karatekin Üniversitesi ile Zenica Üniversitesi arasında ortak lisans ve yüksek lisans programlarının temeli atıldı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi ile Zenica Üniversitesi arasında ortak lisans ve yüksek lisans programlarının temeli atmak maksatıyla, Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ve beraberindeki heyet, Zenica Üniversitesini ziyaret etti. Zenica Üniversitesi Rektörlüğünde, Uluslararası İşbirliği ve Kalite-Güvenceden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Avdusinovic, Öğretim ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Masa Alijevic, Bilimsel Araştırmalardan Sorumlu Rektör Yardımcısı, Prof. Dr. Fuad Hadzikadunic ve Türk Dili ve Edebiyatı Çalışma Programı Başkanı Prof. Dr. Edina Solak, ÇAKÜ heyetini kabul etti.

İki üniversite arasındaki mevcut Erasmus projelerinin sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda, sürdürülen işbirliğinin başarılı olduğu ve her iki yönde gerçekleştirilen öğrencive öğretim elemanı değişiminin ürettiği katkı konusundaki memnuniyet dile getirildi.

ÇAKÜ’nün uluslararası alanda çalışmalar yapmayı bir eğitim stratejisi olarak benimsediğini ve multidispiliner çalışmaları küresel eğitim işbirlikleriyle perçinlemeyi hedeflediğini belirten Rektör Çiftçi, “Başta Erasmus olmak üzere, ortak diploma programları ve uluslararası öğrenci kabulleri ile eğitim-öğretim alanındaki çalışmalarımızı güçlendireceğiz. Eğitim diplomasisi çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz tüm ziyaretleri çıktılara dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu neticede, Türk Dili ve Edebiyatı ve İktisat Bölümlerinde ortak lisans ve yüksek lisans programlarının açılması için ön görüşmemizi tamamladık. Çankırı’ya döner dönmez ilk iş olarak programın altyapısını oluşturmayı ve Yükseköğretim Kurulundan gerekli izinleri alarak bir yıl içinde programı aktif etmeyi planlıyoruz” dedi.

Öte yandan, Çankırı Karatekin Üniversitesi ile yapılacak her türlü projenin içerisinde yer alacaklarını belirten Saraybosna ve Zenica Üniversiteleri yetkilileri, ÇAKÜ ile gerçekleştirilecek ortak lisans ve yüksek lisans programlarının en kısa sürede hayata geçmesi beklentilerini ifade etti