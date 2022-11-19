Özbekistan’da temaslarını sürdüren Çankırı Karatekin Üniversitesi heyeti, Semerkand Devlet Üniversitesi’ni ziyaret ederek, iki üniversite arasında iş birliklerinin yapılması için fikir alışverişinde bulundu.

Özbekistan’da temaslarını sürdüren Çankırı Karatekin Üniversitesi heyeti, Semerkand Devlet Üniversitesi’ni ziyaret ederek, iki üniversite arasında iş birliklerinin yapılması için fikir alışverişinde bulundu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) heyetinin, yoğun geçen Özbekistan programındaki yeni durağı Semerkand Devlet Üniversitesi oldu. İleriye dönük, iki üniversite arasında yapılabilecek proje ve faaliyetlerin görüşüldüğü ziyarette, öğrenci ve öğretim elemanı değişimini kapsayan bir protokol imzalanırken, iki üniversite arasında ortak lisans programı açılması üzerinde de mutabık kalındı. Semarkand Devlet Üniversitesi ile Türk dünyasının tarihi ve dili üzerine ortak çalışmalar yapmayı arzu ettiklerini belirten ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, iki ülkenin uzun yıllar süren ayrılığından sonra bir araya gelmesiyle değerlerimizi yeniden inşa edebileceğimiz bir zemin oluştuğunu ifade etti.

Türkiye’den Semerkant’a selamlar getirdiklerini ifade eden Rektör Çiftçi, “Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak uluslararasılaşma hedeflerimiz doğrultusunda hem Türk coğrafyasıyla hem de İslam coğrafyasıyla yakından ilgilenmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da Türk dünyasına özel bir önem vermektedir. Biz de bu önem çerçevesinde, siz kardeşlerimizi ziyaret ederek birlikte neler yapabiliriz diye istişareler yapıyoruz. Kısa süre önce, Türk Devletleri Teşkilatı’nın da birlikte yapılabilecek işler ve hedefler ile ilgili ortak görüş bildirmesi, bizler için eğitim alanındaki diplomasinin de güçlendirilmesi gerektiğini net bir biçimde göstermiş oldu” dedi.

Devletler nezdinde yapılan girişimler ile Türk dünyasının daha da güçleneceği inancında olduklarını dile getiren Rektör Çiftçi, Türk dünyasının daha önce tarihte olduğu gibi dünyaya yeniden güzellikler aşılayacağını vurguladı. Bu anlamda Özbekistan’ın nüfusu ve ekonomik potansiyeli ile Türk devletleri içerisinde öne çıkan bir devlet olduğunu da dile getiren Çiftçi, Özbekistan’ın son yıllarda her alanda kendini hissettirecek bazı güzel atılımlar yaptığını belirterek bu konuda özellikle Özbekistan Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve yöneticilerini gayretlerinden ötürü takdir ettiklerini kaydetti.

ÇAKÜ’nün 15 yıllık genç bir üniversite olduğunu söyleyen Rektör Harun Çiftçi, “10 fakültemiz ve yaklaşık 20 bin öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin yaklaşık 4 bine yakını ise uluslararası öğrencilerden oluşmaktadır. Özbek öğrencilerimizin sayısının artırmanın yanı sıra sizler ile birlikte bilimsel araştırma, kongre ve sempozyum düzenlemek adına da buradayız. Öğrencilerimiz, gerçekleştireceğimiz protokol çerçevesinde, ortak lisans programlarıyla Özbekistan’a gelip ilim tahsil etmesini istiyoruz. Bu protokol ile öğrencilerimiz, belirli bir süre Özbekistan’da, belirli bir süre ise Türkiye’de okuyabilecekler” diye konuştu.

“Dünyadaki bilimsel sıralamamızı artırabilmemiz için multidisipliner olarak birlikte çalışmamız ve makaleler üretmemiz gerekiyor. Bu anlamda özellikle temel bilimlerde ortak bazı projeler yapabiliriz” ifadelerini kullanan Rektör Çiftçi, Semerkand Devlet Üniversitesinde yeni açılan Türkoloji Bölümü ile ÇAKÜ Türkiyat Enstitüsü arasında da önemli projelere imza atılabileceğinin altını çizerek, “Türkiyat Enstitüsü Türkiye’de sadece sekiz üniversitede var ve bunlardan biri de Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde bulunuyor. Türkiyat Enstitümüz, Semerkand Devlet Üniversitesinde yeni kurulan Türkoloji Bölümü ile bazı ortak programlar yapabilir. Enstitümüz yakın zaman önce, bir Uluslararası Türkiyat Kongresini de gerçekleştirdi. Kongrenin ikincisini de 2023 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu kongreyi birlikte yapabiliriz. Ayrıca, şu an Enstitümüzde Özbekçe yazılmış bazı kitaplar da Türkiye Türkçesine çevrilmekte ve özellikle bu çeviri konusunda da Enstitümüz ile Türkoloji Bölümünüz ortak bazı çalışmalar gerçekleştirebilir. Türkoloji Bölümü hocalarınızı en kısa zamanda Türkiye’ye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Semerkand Devlet Üniversitesi yetkililerinin, Semerkant şehrinde ve üniversitelerinde ziraat alanındaki çalışmaların da ağırlıklı olduğunu belirtmeleri üzerine Rektör Harun Çiftçi, “Bizim de üniversitemizde gıda ve tarım meslek yüksekokulu bulunuyor ve burada çok değerli hocalarımız var. Bu hocalarımız ziraat, ormancılık ve tarım alanında önemli çalışmalar yapıyorlar. Bu alanlarda da hocalarımızı bir araya getirebiliriz. Semerkant ve Çankırı’nın tarım potansiyelini birlikte artırabilir, iki şehir arasında ortak uygulama sahaları oluşturabiliriz” dedi.

çeşitli alanlarda, Türkiye’deki bazı kaynaklara ihtiyaç duyduklarını ileten Semerkand Üniversitesi yetkililerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik adımların atılabileceğini belirten ÇAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş ise, “İmkanlarımız dahilinde, Çankırı Karatekin Üniversitesindeki yazılı ve elektronik kaynakları sizlere açabiliriz. Türkiye’deki diğer kütüphanelerde yer alan kaynaklar için ise elimizden gelen yardımı da seve seve yaparız. Bu manada ulaşmak istediğiniz kaynaklar varsa, bunların listesini bize verebilirseniz eğer, sizler için çeşitli kanallar vasıtasıyla bu kaynaklara ulaşmaya çalışırız. Bu konuda özellikle Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü de Orta Asya’ya açılmak için son iki yıldır epeyce gayret gösteriyor. Örneğin geçen hafta burada, Müdürlük tarafından bir kitap fuarı da gerçekleştirilmişti. Bunun yanında, ilerleyen dönemlerde Özbekistan’daki üniversitelere hizmet verilmesi gerektiği yönünde de Müdürlüğümüze üniversite olarak bir malumat verebilir ve bu manada neler yapabiliriz diye onlarla istişarelerde bulunabiliriz” ifadelerini kullandı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirten Semerkand Devlet Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Akmal Axatov ise, “İki ülke öğrencilerinin bir süreliğine karşı tarafta eğitim görebilme imkanı, sadece akademik açıdan değil, aynı zamanda kökleri aynı olan iki milletin yeniden kültürel bağlarının güçlendirmesi adına da oldukça önemli. Türkiye ile Özbekistan Türk dünyasının en önemli iki ülkesi ve aramızda kurulacak iş birlikleri tüm Türk dünyasında bir domino etkisi yapacaktır. Üniversite olarak iş birliklerini önemsiyoruz ve yararlarını da tatbik ediyoruz. Örneğin şu an Altay Asya Enstitüsü ile Türkoloji alanında bir iş birliği yapmaktayız ve bu iş birliğimizin bize bazı avantajlar sağlıyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi ile yapmış olduğumuz bu iş birlikleri doğrultusunda da benzer avantajları sağlayacağımızdan düşünüyoruz. Sayın Rektörümüz Harun Çiftçi’nin alanının biyoloji olması hasebiyle de belirtmek isterim ki burada bu alanda bazı eksikliklerimiz var ve sizlerin bilgi birikiminden bu anlamda yararlanmak isteriz” dedi.