Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Kızılay Çankırı Şubesi’nin iş birliği ile hazırlanan ’gelişim destek çantaları’ depremden etkilenen illerdeki çocuklara ulaştırıldı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) tarafından “Topluma Hizmet Uygulamaları” çerçevesinde depremzede çocuklar için “gelişim destek çantası” oluşturulması için Kızılay Çankırı Şubesi işbirliği ile kampanya başlatıldı. Yaklaşık 2 ay süren bu kampanya ile birlikte deprem bölgesinde bulunan erken çocukluk dönemindeki çocukların gelişimsel düzeyine ve ihtiyaçlarına uygun materyallerin temin edilmesi sağlandı. Bu süreç sonunda gelişim destek çantaları, proje koordinatörlerinden Öğr. Gör. İsmail Özcan ve Gönüllü Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri tarafından 10 kişilik bir ekip ile deprem bölgesi olan Adıyaman’ın Çelikhan ilçesindeki çocuklara ulaştırılarak dağıtımları gerçekleştirildi. İçerisinde eğitsel materyaller bulunan çantalarla deprem mağduriyeti yaşayan çocukların tüm gelişim alanlarını desteklemenin yanı sıra, sosyal ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesi sağlandı. Yaklaşık 5 gün süren çalışmalarda çocuklara yönelik geliştirici drama çalışmaları, oyun etkinlikleri, animasyon etkinlikleri, eğitsel oyun faaliyetleri gibi birçok faaliyet gerçekleştirildi.

Depremzede çocuklar, bu sürece katkılarından dolayı Çankırı Valisi Abdullah Ayaz’a, ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi’ye, Çelikhan Kaymakamlığına, Türk Kızılayı Çankırı Şubesine, Çankırı halkına, esnaflara, STK’lara ve emeği geçen tüm öğrencilerle bölüm hocalarına teşekkür etti.