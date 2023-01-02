Çankırı Karatekin Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Barış Öztuna tarafından, Çankırı Ticaret Borsası Meclisi üyelerine liderlik eğitimi verildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Barış Öztuna tarafından, Çankırı Ticaret Borsası Meclisi üyelerine liderlik eğitimi verildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Barış Öztuna, toplumsal katkı Çankırı Ticaret Borsası Meclisi üyelerine liderlik eğitimi verdi. Eğitimde liderliğin organizasyonlar için yeri ve öneminden bahseden Doç. Dr. Barış Öztuna, etkili liderlik sürecinin organizasyonlardaki gelişiminin rolü üzerinde özellikle durarak lider ve yönetici farkına değindi. Daha sonra meclis üyeleriyle liderlik tecrübeleri üzerine sohbet eden Öztuna, tecrübeler üzerinden çağdaş ve geleneksel liderlik yaklaşımlarını değerlendirdi.

Eğitim, Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Çankırı Ticaret Borsası arasında yapılabilecek işbirliklerinin değerlendirmesi ile sona erdi.