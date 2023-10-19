Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) ile Tarım İl Müdürlüğü tarafından Dünya gıda günü çerçevesinde "Su Yönetimi ve Gıda Güvenliği Paneli" düzenlendi.

Uluyazı Kampüsü Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Karatekin Üniversitesi olarak insan odaklılığı üzerinde yoğunlaştıklarını söyledi.

Geleceği inşa edecek insanın en iyi, en güzel, en konforlu şartlarda yetişmesi gerektiğine dikkat çeken Rektör Çiftçi, "Sağlığımız noktasında da bizim şimdiden bazı yatırımları yapmamız, bazı alanlarda farkındalık oluşturmamız, kötüye giden yerlerde ’dur’ diyebileceğimiz alımlar ve yetkinlik oluşturmamız da önem arz etmektedir" dedi.

’Dünyanın yeniden inşa edilmesi gerekiyor”

Geleceği inşa edecek insanların en iyi şartlarda yetişmesi gerektiğini belirten Çiftçi “Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak özellikle stratejik planımız olmak üzere sonraki toplumsal katkı uygulamalarımız da dahil insan odaklılık üzerine yoğunlaşmıştır. Bazı tedbirlerin gündeme getirilmesi gelecekte yapılabilecek öneriler konusunda önemli bir etkinlik olacağını ifade etmek istiyorum. Özellikle konum hassasiyeti bakımından, bizlere intikal ettirildiğinde kıymetli rektörlerimize bir davet göndermiştim. Sayın rektörlerim hiç beklemeden ‘tabii ki gelip katılacağız’ dedi. Çünkü onlar da biliyorlar ki bu bir sorumluluk. Bu sorumluluğu en iyi şekilde ifa etmek bu tür etkinlik ve bilimsel toplantılarla hedef kitleye ulaşmakla mümkün olmaktadır. Tabii gün geçmiyor ki yeni bir rahatsızlık ortaya çıkmış olmasın. Gün geçmiyor ki çevresel bir zararlılık kendini göstermiş olmasın. Çünkü dünyada artık bir etki meydana geldiği zaman ne kadar uzakta olursanız olun o etki eninde sonunda sizi de bir şekilde etkiliyor. Özellikle ülkeler nezdinde değil de uluslararası toplantılarda, etkinliklerde, planlamalarda bu hususları ön plana alınması gerçekten önemli. Tabii dünyada eşitsizlik ve adaletsizlik almış başlı gidiyor. Özellikle Gazze’de yaşananlardan sonra gıdaya ulaşılabilirlikte eşitlik konusunun da ne kadar içinin dolu olduğunu da ayrıca düşünmek gerekiyor. Evet kıymetli arkadaşlarımız, renkli öğrencilerimize sesleniyoruz buradan gördüğünüz gibi dünya dokunuşlara, dünya yönlendirilmeye, dünya bazı temellerle medeniyet unsurları üzerinde yeniden inşa edilmesi gerekiyor” dedi.

’Gıdaya ulaşılabilirlikteki eşitlik aynı zamanda dünyanın adaletli sistemde yürüyüp yürümediğini de göstergesidir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine de değinen Rektör çiftçi, “Cumhurbaşkanımızın katıldığı her toplantıda ifade ettiği gibi artık Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu dünyanın güvenliğini sağlayamıyor. Dünya bir nedenle beşten büyüktür diyor. Dolayısıyla bu yapılanma sadece ülkelerin izinde değil bütün dünya genelinde diyaframların elzem olduğunu ifade etmektedir. Bizler de diyoruz ki şu an dünyanın önde gelen toplantı salonlarında bu sözler yankılandığında o vaka eninde sonra karşılık bulacaktır. Bu masada biz elimizden geleni muhakkak yapacağız Dolayısıyla gıdaya ulaşılabilirlik, gıdaya ulaşılabilirlikteki eşitlik aynı zamanda dünyanın adaletli sistemde yürüyüp yürümediğini de göstergesidir. Bunların önemini biz vurgulamak istiyoruz, toplantılarda etkinliklerde anlatmak istiyoruz. Çünkü geleceğimizi en iyi şekilde inşa etmemiz lazım. Yine aynı şekilde bakıyoruz ilerliyor diyoruz. Çok güzel bir sağlık uygulamaları var. Ama yeni yeni hastalıklar ortaya çıkıyor. Niye? Çünkü soluduğumuz havada, içtiğimiz suda, aldığımız gıdadaki zararlı maddeler, toksinler bizleri etkiliyor. Özellikle hücrenin metabolizmasındaki bazı faaliyetlerin engellenmesi bazı kontrol mekanizmalarının engellenmesiyle yeni yeni hastalıklar ortaya çıkmakta O nedenle ne kadar temiz, ne kadar organik beslenebilirsek aslında sağlığımız da o derecede korunmuş olacağız. Bugünkü kalemimizde de bunlar üzerinde durulacak” diye konuştu.