Çankırı Karatekin Üniversitesi Sinema Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte Gazeteci Alptekin Aydoğan, meslek tecrübelerini anlattı.

Çankırı’da, Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Sinema Topluluğu tarafından ‘Pratikten Teoriye’ adı altında düzenlenen söyleşide Gazeteci Alptekik Aydoğan konuk oldu. Çankırı Karatekin Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte Aydoğan, meslek hakkında bilgile vererek tecrübelerini aktardı. Sinema Topluluğu Başkanı İremnur Akıcı ve Başkan Yardımcısı Şevval Gül Yalçın etkinliğe katılan herkese teşekkür etti. Etkinliğe, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

“Okullarda hem teorik eğitim görüyorsunuz, hem de pratik yapacak alt yapıya da sahipsiniz”

Gelişen teknoloji ile birlikte gazetecilik mesleğinin kolaylaştığını belirten Gazeteci Alptekin Aydoğan, “Eskiden aksesuarları ile birlikte toplamda 22 kiloları bulan kameralar taşıyorduk. Kameranın tepesindeki flaşı kullanabilmemiz için aküler kullanıyorduk. Anlaşılan, size komik gelebilecek bir durumdaydık. Fakat bir takım problemler yaşanmaya başlandı. Sektördeki yazılı basın temsilcilerin tamamı alaylıydı. Okullardan insan kaynağı yetişmeyen dönemlerde doğal olarak sektörün içerisine dışardan yeteneklerine göre insanlar alınıp usta çırak ilişkisiyle yetişiyorduk. Benim gazetecilik yaptığım dönemde cep telefonları bilim kurgu filmlerinde kullanılan bir cihazdı. Bir habere gittiğimiz zaman, ustalarımız üst araması yapıp haberi biran önce ulaştıralım diye cebimizde jeton arıyordu. O zamanlar mikrofonlar kabloluydu. İçerisindeki kablolar hareket edince dip ses ortaya çıkıyordu. Mikrofon tutmayı öğrenmek bile biraz zamanımızı aldı. Her şeyi el yordamıyla öğrenmek zorunda kaldık. Sizler bize göre çok şanslısınız. Okullarda hem teorik eğitim görüyorsunuz, hem de pratik yapacak alt yapıya da sahipsiniz. Bizim zamanımızda hiç kamera görmeden mezun olunuyordu. Bu şansı iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim” dedi.