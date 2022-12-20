Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde düzenlenen çalıştayda, kooperatifçiliğin istihdamdaki yeri ve önemi tüm yönleri ile konuşuldu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde düzenlenen çalıştayda, kooperatifçiliğin istihdamdaki yeri ve önemi tüm yönleri ile konuşuldu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Kariyer Merkezi, ÇAKÜ Kooperatifçilik Topluluğu ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çankırı İl Koordinatörlüğü paydaşlığında “Gelenekten Geleceğe Bir İş Modeli: Kooperatifçiliğin İstihdamdaki Yeri ve Önemi” panel ve çalıştayı düzenlendi. ÇAKÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen panele, ÇAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, TKDK Çankırı İl Koordinatörü Emre Akbıyık, ÇAKÜ Akademik Birimler Koordinatörü Prof. Dr. Şebnem Kuşvuran, Kooperatif başkanları, üyeler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kooperatifçilik ve kooperatifler hakkında farkındalık oluşturmak, akademi ve kamu arasındaki ilişkileri geliştirmek, politika üretim süreçlerinde üniversite ve kamu kurumlarının daha etkin rol almasını sağlamak, üniversite öğrencilerine alternatif bir istihdam alanı olarak kooperatifçiliğin özünü vurgulamak amacıyla gerçekleştirilen panel ve çalıştay yoğun ilgi gördü.

Moderatörlüğünü ÇAKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Coşkun Polat’ın yaptığı panelde Kastamonu Köy-Koop Başkanı Erol Akar, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Temsilcisi Uzman Hakan Tunçağıl, Orta Tarım ve Hayvancılık Kooperatifi Denetim Kurulu Üyesi Dr. Yücel Tekin, Çankırı Tarım İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün ve TKDK Çankırı İl Koordinatörü Emre Akbıyık Türkiye’de kooperatifçiliğin mevcut durumu, sorunları, kooperatifçiliğin istihdamdaki yeri ve kooperatiflere yönelik devlet destekleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Panel sonunda ÇAKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Odabaş tarafından panelistlere katılımlarından dolayı teşekkür belgesi takdimi yapıldı. Panelin ardından, etkinliğin ikinci bölümünde “çalıştay” gerçekleştirilerek sonuç bildirgesi oluşturuldu.