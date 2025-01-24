Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde kurulan Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka ve Veri Analitiği Koordinatörlüğü ile geleceğin teknolojik ihtiyaçlarına yönelik stratejilerin geliştirilmesi ve öğrencilere inovatif bir eğitim ortamının sunulması hedefleniyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde (ÇAKÜ) tarafından Dijital Dönüşüm, Yapay Zeka ve Veri Analitiği Koordinatörlüğü kuruldu. Kurulan bu koordinatörlük ile geleceğin teknolojik ihtiyaçlarına yönelik stratejiler geliştirilecek ve öğrencilere inovatif bir eğitim ortamı sunulacak. Koordinatörlük bünyesinde hayata geçirmeyi planladıkları projelerin sadece üniversite öğrencilerine değil aynı zamanda bölgeye ve ülkenin dijitalleşme hedeflerine de katkı sağlamayı amaçladığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, yapay zeka destekli karar destek sistemleri, büyük veri analitiği uygulamaları ve dijital dönüşüm çözümleri gibi konularda yerel ve ulusal iş birlikleri geliştirerek bilimsel ve teknolojik ilerlemelere öncülük etmeyi hedeflediklerini söyledi.