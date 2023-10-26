Çankırı Karatekin Üniversitesinde akademik yıl açılışı ve fahri doktora takdim töreni düzenlendi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen program, saygı duruşunda ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri İlin Dimitrov ve Cibuti Yükseköğretim Araştırma Bakanı Nabil Mohamed Ahmed’e fahri doktora unvanı verildi.

"Bu program, Cibuti ile Türkiye arasındaki dostluğumuzu geliştirecek"

Programın, Cibuti ile Türkiye arasındaki bağları iyileştirdiğini ifade eden Cibuti Yükseköğretim Araştırma Bakanı Nabil Mohamed Ahmed, "Bu akademik açılış töreninde çok duygusal anlar yaşıyorum. Bugünkü fahri doktora programı da, benim için çok büyük bir onur. Bir akademisyen, araştırmacı ve Yüksek Öğretim Araştırma Bakanı olarak çok teşekkür ederim. Bu program, Cibuti ile Türkiye arasındaki dostluğumuzu geliştirecek. Türkiye, beni her zaman etkileyen bir ülke olmuştur. Kültürünü ve tarihini dünyanın her tarafında yayıyoruz. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin teknik alanda ve diğer alanlarda gelişmeleri tüm dünyada göz kamaştırıyor. Cibuti, küçük bir ülke olarak gözükebilir. Fakat bunun yanı sıra insan kaynakları ve genç nüfusu ile önemli bir ülke konumundadır" diye konuştu.

“Çankırı Karatekin Üniversitesinde olmak bir zevktir”

Daveti için Rektör Çiftçi’ye teşekkür eden Bulgaristan Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri İlin Dimitrov, “Çankırı Karatekin Üniversitesinde olmak bir zevktir. Bu fahri doktora için sizlere yüksek takdimimi sunuyorum. Biliyorum, bu ödülü sadece bana değil, Bulgaristan ve Türkiye ilişkileri için verdiniz. İki ülke arasındaki ilişkilerimize ve sarf ettiğimiz çabaya verdiniz. Sevgili dostum, Prf. Dr. Harun Çiftçi’ ye de bizi kabul ettiği için teşekkür ederim” dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prf. Dr. Harun Çiftçi ise katılımcılara katılımlarından dolayı teşekkür etti. Programa, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, çeşitli kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.