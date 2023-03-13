Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından düzenlenen çevrimiçi söyleşide doğal afetler ve göçün işgücü piyasası üzerindeki etkileri konuşuldu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Yüksel tarafından, “Doğal Afetler, Göç ve İşgücü Piyasası Üzerindeki Etkileri” söyleşisi çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı üniversitelerinden birçok öğrencinin katılım gösterdiği etkinlikte Yalova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Yunus Taş konuşmacı olarak yer aldı.

Doğal afetlerin, göç ve işgücü piyasası üzerindeki etkilerini inceleme amacıyla düzenlenen bilimsel etkinlikte Prof. Taş, doğal afetler, doğal afet türleri ve spesifik olarak deprem konuları başta olmak üzere, göç ve işgücü piyasası ilişkisine dikkat çekti. Ayrıca Prof. Taş, doğal afetlerin özellikle coğrafi anlamda emek mobilitesine sebep olduğu, coğrafi emek hareketliliğinin ise göç veren afet bölgelerinde işgücü arzında azalmaya, göç alan bölgelerde ise işgücü arzında fazlalığa sebep olduğunun altını çizdi. İşgücü arzında azalmanın meydana geldiği afet bölgelerinde işgücü ücretlerinin artış yönünde dengeleneceğini kaydeden Taş, diğer taraftan ise göç alan bölgelerde arz fazlalığına bağlı olarak ücretlerde kayda değer azalmaların yaşanabileceğini ifade etti.

Afet bölgelerinde yaşanan coğrafi riskler sebebiyle telafi edici ücret farklılıkları( TEÜF) ödemelerinin de artabileceği varsayımını gündeme getiren Prof. Taş, doğal afetlere bağlı olarak gerçekleşen gayri iradi göçlerin işsizlik, gelir adaletsizliği, ekonomik etkinlik ve verimlilik kaybı başta olmak üzere işgücü piyasasında da yapısal değişimleri beraberinde getireceğini belirtti.

Etkinlik soru-cevapla sonlandırıldı.