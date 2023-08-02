Türkiye ve dünyanın en iyi üniversiteleri arasında önemli bir yeri olan Çankırı Karatekin Üniversitesi, yeni açılan 6 bölüm, 12 program ile öğrencilere sunduğu tercih seçeneğini artırdı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi, tercih maratonunda olan üniversite adayları için 6 yeni bölüm, 12 program ile üniversitenin bünyesini genişletti. Üniversite, fizik, kimya, istatistik, turizm işletmeciliği, kimya mühendisliği, gıda mühendisliği, halk sağlığı hemşireliği doktora programı, makine mühendisliği tezli yüksek lisans programı, gıda mühendisliği (doktora), peyzaj mimarlığı (doktora), istatistik (tezli yüksek lisans) ve Sosyoloji (doktora) programlarında da eğitim alacak. Şehir merkezi kalabalığından uzak, doğayla iç içe olan mimari yapılar, rahat ve huzurlu bir eğitim ortamı, kaliteli ve uygulamalı eğitim ortamı bulunan üniversitede tercih seçeneği arttırıldı.