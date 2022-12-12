Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde düzenlenen konferansta 21. Yüzyılda öğrenci olmak konusu değerlendirildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde düzenlenen konferansta 21. Yüzyılda öğrenci olmak konusu değerlendirildi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından “21. Yüzyılda Öğrenci Olmak" konferansı gerçekleştirildi. Konuşmacı olarak Doç. Dr. Süheyla Bozkurt Balcı’nın yer aldığı konferansa Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Konferansta 21. yüzyılda öğrenci olmanın birçok yönü ele alındı.