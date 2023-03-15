Çankırı Karatekin Üniversitesi ile Özbekistan İmam Tirmizi Uluslararası Araştırma Merkezi işbirliğinde düzenlenen çevrim içi konferansta 19-20. yüzyıllarda Türkistanlı Müslümanların Hac seferleri konuşuldu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Türkiyat Enstitüsü Müdürlüğü, İslami İlimler Fakültesi ve Özbekistan İmam Tirmizi Uluslararası Araştırma Merkezi işbirliğiyle “19-20. yüzyıllarda Türkistanlı Müslümanların Hac seferleri” konulu çevirim içi konferans gerçekleştirildi. Konferansta, Türkistanlı Müslümanların 19’uncu ve 20’nci yüzyıllardaki hac seferlerinde yaşadıkları bazı olaylar hakkında bilgiler verildi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Özbekistan İmam Tirmizi Uluslararası Araştırma Merkezi Bilimsel Araştırmalar Bölüm Başkanı Dr. Muzaffarkhon Joniev, 19-20. yüzyıllarda Buhara, Hive ve Hokand gibi o dönemin Türk hanlıklarında Hac için Mekke’ye giden Türkistanlı Müslümanların kullandıkları yol güzergahları hakkında bilgi verdi. Dr. Joniev, bu hacıların seyahatleri esnasında hacnameler yazdığını, bu hacnamelerde, Hac rehber ve kurallarından çok yol güzergahındaki ülkelerin ve toplumların kültürlerine dair bilgiler verildiğini, aynı zamanda Mekke’de hissettikleri manevi duyguları kaleme alınan eserler olduğunu belirtti. Dr. Joniev, Hac seyahatinde gidilen bölgelerde ve yol güzergahlarında Türkistanlı hacıların konakladıkları mekânlar, vakıflar aracılığıyla kurulan tekkeler hakkında da bilgiler verdi. Yine İstanbul üzerinden hacca giden Türkistanlı Müslümanların, Osmanlı Sultanı ve aynı zamanda İslam Halifesi olan Padişahın arkasında Cuma namazı kılmak ve Halifeyle görüşmek için birkaç gün İstanbul’da kaldıklarına dair bir gelenek olduğunu da ifade etti.