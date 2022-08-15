Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, meslek yüksekokullarının yeniden yapılandırılması noktasında fikir alışverişinde bulunmak amacı ile Eldivan’da vatandaşlarla bir araya geldi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, meslek yüksekokullarının yeniden yapılandırılması noktasında fikir alışverişinde bulunmak amacı ile Eldivan’da vatandaşlarla bir araya geldi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, başta Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere, üniversitenin potansiyeli ile ilçelerin imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla, meslek yüksekokullarının yeniden yapılandırılması hususunda, açıklamalarda bulunmak üzere Eldivan’da vatandaşlarla bir araya geldi. Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bahçesinde gerçekleşen ‘üniversite halk buluşması’nda Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Eldivan Belediye Başkanı Mustafa Lafcı, ÇAKÜ Genel Sekreteri Sadık Yılmaz, Eldivan Sağlık Hizmetleri MYO müdürü Öğr. Gör. Bedri Eminsoy ve ilçe yöneticileri de yer aldı.

Göreve başladıkları günden itibaren Çankırı’nın potansiyellerini araştırdıklarını ve uzun süreli çalışmaların ardından bir yol haritası oluşturduklarını ifade eden Prof. Dr. Harun Çiftçi, bu bağlamda yerel dinamiklerle de yoğun bir görüşme trafiği içerisinde olduklarını belirtti. İçe kapanık bir yönetim anlayışının aksine halkın beklentilerini de oldukça önemsediklerini ifade eden Rektör Çiftçi, bu ve benzeri toplantılar yolu ile halkın eğitimle ilgili merak ettiği bazı hususlarda direkt olarak başta rektör olmak üzere üniversite yönetimine ulaşabilmelerinden de memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Rektör Çiftçi, Çankırı’nın ilçelerindeki yüksek öğretim faaliyetlerine önem verdiklerini ve bu maksatla da potansiyeli olan tüm ilçeleri, yüksekokulların sağlamış olduğu kültürel, ekonomik, akademik ve sosyal katkılardan faydalandırmak istediklerini, ancak bu noktada yüksek öğretim birimlerinin ilçelerde varlığını devam ettirebilmesi ve yeni bölümlerin açılması hususunda YÖ’ün belirli kriterler aradığını vurguladı. 2021-2022 öğretim döneminde 800 öğrenciye ilave olarak 530 öğrencinin de Eldivan SHMYO bünyesinde eğitim öğretime başlamasıyla birlikte ilçede barınma ve ulaşım sorunun ortaya çıktığını söyleyen Rektör Çiftçi, konunun çözümü için üniversite yönetimi ve Çankırı’nın dinamikleri ile görüşmeler sağladıklarını belirtti. İlçelerde yaşanılan barınma ile ilgili sorunların çözülmesi halinde, buralarda bulunan meslek yüksekokullarının daha da güçlü bir yapıya ulaşacağının altını çizen Çiftçi, sorunun çözülmesiyle beraber, öğrencilerin ilçelere gelişinde de bir süreklilik sağlanacağı söyledi.

Toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Rektör Çiftçi, “Yeniden yapılandırılmasıyla beraber, tercih edilebilirliği daha fazla olan ve daha da dinamik bir yapıya bürünen meslek yüksekokullarımız oldu. Niyetimiz bir yeri açıp kendi haline bırakmak değil, aksine kalıcı ve nitelikli bir yükseköğretim birimi haline getirmektir. Biz bunun için hem ilimizi hem öğrencilerimizi hem de en önemlisi ülkemizin kaynaklarını en doğru şekilde kullanmaya gayret gösteriyoruz. Bir yerde ulaşım olsun, barınma olsun veya diğer fiziksel gereksinimler olsun, bizler gücümüz yettiğince ortaya çıkan tüm problemlere çözüm bulmaya çalışıyoruz. Buraya gelen öğrencilerimiz, aileleri tarafından bizlere emanet ediliyor ve onların dile getiremediği, dile getirmekte zorlandıkları her şeyi, üniversite yönetimi olarak bizler göğüslüyoruz. Onlar bizim gelecek hazinemiz ve bize emanet edilen bu değerli hazineleri en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. İlçelerdeki meslek yüksekokullarımızın yapılandırılma sürecinin sonunda herkes güzel sonuçlar görecek. Üniversite yönetimi olarak bir karar alırken uzun mesailer harcıyor ve yoğun istişareler yapıyoruz. Paydaşlarımızla, diğer üniversitelerle, halkımızla, öğrencilerimizle, hocalarımızla ve Yükseköğretim Kurulu ile fikir alışverişinde bulunuyor ve en doğru kararları vermeye çalışıyoruz. Yine bu kararları verirken de olayları çok yönlü analiz ediyoruz. Yaptığımız bu yapılandırma sürecinde, Şabanözü ve Çerkeş’te eğitime yeni başlayacak öğrencilerimiz, hepimiz için birer heyecan kaynağı oldu. Eldivan başta olmak üzere ilçelere üniversitemiz tarafından yeni bölümler açılması konusunda talepler oldu. Bu talepleri değerlendiriyor ve YÖK’e de iletiyoruz. Fakat daha önce de ifade ettiğim gibi YÖ’ün istediği kriterler ile ilgili çözüm getirilmesi doğrultusunda bize geri dönüşler oluyor. İlçelerimizdeki bu kriterler sağlandığı takdirde, açmayı planladığımız ve üzerine çalıştığımız yeni bölümleri en kısa zamanda açacağız. Sürdürülebilir öğrenci potansiyeline sahip birimler ile ilçelerimizdeki hareketliliği artırmanın yanında, ilçenin potansiyeline uygun bölümlerle de eğitimin niteliğini artırma hedefimizi gerçekleştirme noktasında projelerimizi üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Rektör Çiftçi’nin açıklamalarının ardından düşüncelerini ifade eden Milletvekili Salim Çivitçioğlu ise, “Çankırı ve tüm ilçeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Eldivan ilçemiz için çok güzel yatırımlar gerçekleştirdik. Yeni projeler için de destek vermeye hazırız. Özel sektörle, belediyemizle ve Sayın Rektörümüzle birlikte Eldivan’da daha nitelikli eğitim vermek için hep birlikte koşturacağız” diye konuştu.