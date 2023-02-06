Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçesi olan ve 7.7 ile 7.6. büyüklüğündeki iki depremden etkilenen bölgelere ülkenin dört bir yanından arama-kurtarma ve yardım seferberliği faaliyetleri sürüyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi personeli, arama kurtarma faaliyetlerine katılmak için afet bölgesine yola çıktı.

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçesi olan ve 7.7 ile 7.6. büyüklüğündeki iki depremden etkilenen bölgelere ülkenin dört bir yanından arama-kurtarma ve yardım seferberliği faaliyetleri sürüyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi personeli, arama kurtarma faaliyetlerine katılmak için afet bölgesine yola çıktı.

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçesi olan ve 7.7 ile 7.6. büyüklüğündeki iki depremden etkilenen bölgelere ülkenin dört bir yanından arama-kurtarma ve yardım seferberliği faaliyetleri sürüyor. Seferberliğe katılan kurumlardan biri de Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) oldu. Yakın zamanda Elazığ ve İzmir’de yaşanan deprem felaketlerinde arama-kurtarma faaliyetlerinde başarılı bir şekilde görev alan ÇAKÜ öğretim elemanlarının öncülüğünde yola çıkan gönüllü ekip, afet bölgesine doğru hareket etti.

Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak ve bölgedeki çalışmalara katkı sağlamak adına vakit kaybetmeden yola çıkan ÇAKÜ ekibi, ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi uğurladı. Bu ekibin öncü bir ekip olduğunu, daha sonrası için ivedilikle üniversite içerisinde bir gönüllülük hareketinin de başlatıldığını ifade eden Rektör Çiftçi, “Bölgedeki arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmak isteyen tüm personelimize bir çağrıda bulunduk. Ayrıca, bölgede yakınları olan personelimize de gerekli izinleri ve destekleri verme adına hemen harekete geçtik. Bölgedeki öğrencilerimize ise ulaşmaya çalışıyoruz” dedi.

Afet bölgesinde soğuk hava koşulları nedeniyle oldukça zorlaşan arama-kurtarma faaliyetlerine dikkat çeken ve bölgeye gerekli yardımların bir an önce gittiğinin altını çizen Rektör Çiftçi, “Yaşanılan bu iki büyük deprem, sadece birinci derecede etkilenen yerleri değil, aynı zamanda bütün Türkiye’yi de derinden etkiledi. Özellikle Doğu ve Güneydoğu’daki 10 ilimiz bu depremlerden en üst düzeyde etkilendi. Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Temennimiz, enkaz altında ve yaralı olan vatandaşlarımızın en kısa zamanda kurtarılması. Bu konuda devletimiz elinden gelen her şeyi yapıyor ve tüm ilgili birimler bölgeye intikal ettirilmiş durumda. Biz de Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak çalışmalara katkı sağlamak amacıyla ilk ekibimizi bölgeye intikal ettiriyoruz. Ekibimiz, daha önce Elazığ ve İzmir’de yaşanılan depremlerde arama-kurtarma faaliyetlerine katılarak birçok hayat kurtarmıştı” diye konuştu.

Bölgeden gelecek tüm yardım taleplerine karşı hazırlıklı olduklarını ve ihtiyaç durumunda bölgeye yemek servisi de yapabileceklerini belirten Rektör Çiftçi, yüzlerce depremzedeyi kampüslerinde ağırlayabileceklerinin de ayrıca altını çizdi.