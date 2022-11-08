Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Salih Yılmaz, “Su Kayıp Yönetiminde Ekonomik Kayıp Seviye (ELL) Analizi için Optimizasyon Tabanlı Model” projesi, 2. Su Yönetimi Ödülleri’nde en iyi proje ödülüne layık görüldü.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Salih Yılmaz, “Su Kayıp Yönetiminde Ekonomik Kayıp Seviye (ELL) Analizi için Optimizasyon Tabanlı Model” projesi, 2. Su Yönetimi Ödülleri’nde en iyi proje ödülüne layık görüldü.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Salih Yılmaz, “Su Kayıp Yönetiminde Ekonomik Kayıp Seviye (ELL) Analizi için Optimizasyon Tabanlı Model” başlıklı projesiyle, bu yıl 2-3 Kasım tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen ve “6. Su Kayıp ve Kaçakları Forumu” ile eşzamanlı olarak düzenlenen “2. Su Yönetimi Ödülleri -Üniversite Kategorisi”nde en iyi proje ödülü almaya layık görüldü.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde gerçekleştirilen törende ödül takdimi, Tarım ve Orman Eski Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı ile Altyapı ve Kazısız Teknolojiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Torun tarafından gerçekleştirildi.

Törende konuşan Salih Yılmaz, ekonomik kayıp seviyesinin belirlenmesi için çalışmaların yaklaşık 4 yıl önce başladığını ve geliştirilen proje ile ülkemizin ve su kanal idarelerinin en temel sorunu olan su kayıplarının, şebekeye verilen suyun abonelere ulaşmayan kısmının, daha ekonomik, daha verimli bir şekilde nasıl azaltılabileceği ve ekonomik olarak azaltılabilecek seviyenin tespitine olanak sağlandığını belirtti. Ayrıca akademi kategorisinde en iyi proje ödülü alan modelin etkisiyle ilgili bilimsel çalışmaların uluslararası dergilerde yayınlanarak test edildiğini ve projenin devamı niteliğinde T übitak 1001 araştırma projesi olduğunu da dile getirdi. Dr. Salih Yılmaz ayrıca proje ekibi İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Fırat ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Ateş ile beraber jüri üyelerine de teşekkür etti.