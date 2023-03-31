Çankırı Karatekin üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güner Doğan, Atatürk Araştırma Merkezi başkan yardımcısı oldu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güner Doğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Araştırma Merkezinin başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. 1983 yılında Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi üzerine bilimsel araştırma ve incelemelerde bulunmak maksadıyla kurulan Atatürk Araştırma Merkezi faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Kurum bünyesinde başkan yardımcısı olarak çalışmalarını sürdürecek Doç. Dr. Doğan, Yüksek Kurum bünyesinde de tercüme koordinatörü olarak görev yapıyor.