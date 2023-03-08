Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, üniversitenin kuruluş yıllarında diğer kamu kurumlarından kiralanan eski binaları boşaltarak Uluyazı kampüsüne taşıyacaklarını söyledi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, üniversitenin kuruluş yıllarında diğer kamu kurumlarından kiralanan eski binaları boşaltarak Uluyazı kampüsüne taşıyacaklarını söyledi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, uzaktan eğitim ile devam eden 2022-2023 bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemi akademik birim toplantılarına Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi akademisyenlerin katılımlarıyla ile başladı. Toplantıda Türkiye’nin bir deprem bölgesi olduğu gerçeğinin unutulmaması gerektiğinin altını çizen Rektör Çiftçi, Çankırı’nın da deprem açısından riskli bölgelerden biri olduğunu göz önüne alarak üniversitenin kuruluş yıllarında diğer kamu kurumlarından kiralanan eski binaları boşaltarak Uluyazı kampüsüne taşıyacaklarını ifade etti.

Rektör Çiftçi, önem atfettikleri üniversite-şehir bütünleşmesinin bu taşınmalar nedeniyle zayıflamasını istemediklerini belirterek, bu sebeple meslek yüksekokulu ve güçlendirilmesi yapılmış Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’ni şehir merkezinde bırakmak istediklerini, fakülte binasının tahsisiyle ilgili bürokratik süreçlerin kısa sürede tamamlanması için çalıştıklarını ifade etti.

Görev süresi boyunca istişare ve birlikte yönetim anlayışına önem verdiklerinin altını çizen Çiftçi, “Bizler odasında oturup EBYS üzerinden imza atan, rutin kabulleri ve ziyaretleri gerçekleştiren bir yönetici olma anlayışını hiçbir zaman benimsemedik. Katılımcılığı, ortak aklı ve istişareyi merkeze alan bir yönetişim anlayışı gereği yaptığımız bu birim toplantılarının her birinin çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Çankırı Karatekin üniversitesi hem fiziken hem bölüm hem de insan kaynağı olarak sürekli gelişen ve büyüyen bir üniversitedir. Bu gelişimin artı yönleri çok olmakla birlikte bazı sıkıntı ve gereksinimleri de beraberinde getirmektedir. İşte biz bu sıkıntı ve gereksinimleri çözmek için bir aradayız. Bunun yanında tabi ki burada bulunan insan kaynağımızın kurum aidiyetini artırmak için sosyal ve kültürel imkanlarımızı da artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Şu an çalışmaları bitmek üzere olan rektörlüğümüzün yanında bulunan Millet bahçesi projemiz buna güzel bir örnektir. Bu proje tamamlandığında büyük bir eksiğimizi gidermiş olacağız. Bir diğer projemizse yine tüm personelimizin spor yapabileceği açık spor alanlarımız, halı sahalarımız, tırmanma duvarlarımız gibi birçok aktiviteyi barındıran aktif spor alanları projemizdir. Bunun dışında Millî Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız protokol gereği kampüsümüze yapılacak olan anaokulu projemiz tamamlandığında hem akademik ve idari personelimizin çocukları bu okulda eğitim görecek hem de Sağlık Bilimleri Fakültemizde eğitim gören ilgili bölüm öğrencilerimiz bu okulda uygulamalı staj ve çalışma imkânı bulabileceklerdir” dedi.

İnşaat çalışmaları devam eden Mühendislik Fakültesi ve ihale aşamasında olan Sağlık Bilimleri Fakültesi tamamlandığında fiziki şartlar çerçevesinde ciddi bir ihtiyacın giderileceğini ifade eden Rektör Çiftçi, bunun yanında 250 kişilik dersliklerin bulunduğu ortak dersliğin üçüncü bloğunu yıl içinde tamamlayacaklarını; Diş Hekimliği Fakültesi kliniklerinin ruhsat işlemlerinin tamamlandığını ve en kısa sürede bu klinikleri Çankırı halkının hizmetine açacaklarını söyledi.

ÇAKÜ’de eğitimin niteliğinin artırılması için mekansal dönüşümleri sağlamada ciddi bir çaba içerisinde olduklarını belirten Rektör Çiftçi, “Yaptığımız tüm bu çalışmaların yanı sıra daimi tekamül içerisinde sürdürülebilir kaliteli hizmet anlayışı için nitelikli ve motive edilmiş insan kaynağının önemini göz ardı etmiyoruz. Bu çerçevede Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bizim için çok önemlidir. Çünkü sanatın her dalını başarılı bir şekilde icra eden ve geleceğin sanatçılarını yetiştiren bu fakültemizde her gün birbirinden farklı etkinlikleri gerçekleştirerek ulusal ve uluslararası alanda başarılar alarak gururlanmaktayız. İnsanın ruhunu zenginleştiren sanat, kuşkusuz hem kültürün önemli bir bileşeni hem de medeniyetlerin alametifarikasıdır. Bu nedenle kültürel aktivitelerimizi gerçekleştirirken bunu sanatla bezemeyi ve estetikle taçlandırmayı çok önemsiyoruz. Bu anlamda bizim sanatsal yönümüzü en iyi şekilde temsil eden siz değerli akademisyenlerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmasının son bölümünde akademisyenlere yönetim olarak bölüm bazlı beklentilerini ifade eden Rektör Çiftçi, toplantıyı akademisyenlerin öneri, dilek ve temennilerini alarak noktaladı.