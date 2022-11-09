Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde düzenlenen “Kariyer ve İstihdam Günleri” öğrencilerin yoğun katılımı ile başladı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde düzenlenen “Kariyer ve İstihdam Günleri” öğrencilerin yoğun katılımı ile başladı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Kariyer Merkezi tarafından organize edilen “Kariyer ve İstihdam Günleri” başladı. ÇAKÜ Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen açılış törenine Çankırı il protokolü, ilgili sektör temsilcileri, ilçe belediye başkanları, il kurum müdürleri, Organize Sanayi Bölge müdürleri, çok sayıda öğrenci ve akademisyenler katıldı.

Törende konuşan ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, “Üniversitemiz her gün giderek büyüyor ve güçleniyor. Büyüdükçe ve güçlendikçe de bulunduğu topluma ve şehre daha fazla katkı sağlıyor. Biz, dinamik bir yönetim anlayışı içerisinde paydaşlarıyla iş birliğine önem veren bir üniversiteyiz. Özellikle ülkemizi ilgilendiren birçok toplantı, kongre, sempozyum ve çalıştaya üniversitemizin davet edilmesi de verdiğimiz bu önemin bize en güzel geri dönüşü oldu. Merkezi sınavlardan bölgesel kalkınma odaklı projelere, kültürel faaliyetlerden tarihi araştırmalara kadar, tüm alanlarda Türkiye’yi ilgilendiren her meseleye, üniversitemizin değerli hocaları önemli katkılar sağlamaktadır. Üniversitemiz sahip olduğu akademik bilgiyi, sektörlerle birlikte teknolojiye ve toplumsal katkıya dönüştürmeyi de hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda sektör ve paydaş iş birliği ön plana çıkmaktadır. Stratejik planımızda da ifade ettiğimiz gibi üniversitemiz, paydaşlarıyla birlikte kalkınmayı önceleyen, bu çerçevede nitelikli bilgi üreterek geleceği inşa eden ve nitelikli nesiller yetiştirmeyi hedefleri içerisine alan bir üniversitedir. Görev süremizce yüzde yüze yakın bir performans ile stratejik planımızdaki hedeflerimizi gerçekleştirmiş durumdayız" dedi.

“Öğrencilerimizin eğitimleri noktasında fiziksel imkanlar, dijital platformlar, kütüphane imkanları, nitelikli akademisyen temini ve destek projeleri de dahil olmak üzere pek çok alanda öğrencilerimize katkı sağlamaktayız" ifadelerine yer veren Çiftçi, "Özellikle nitelikli bilgi üretme sürecine dahil etme adına, öğrencilerimizi, hocalarımızın danışmanlığında, birçok proje merkezine yönlendirerek proje ortağı, proje çalışanı ve araştırmacı statüsüne de getirmiş durumdayız. Üniversitemizin bu yıl 15’inci yıl dönümü etkinliklerini gerçekleştireceğiz. Çankırı Karatekin Üniversitesi, 15 yıllık süre zarfında çok büyük gelişmeler gösteren bir üniversite olmuştur. Özellikle Çankırı’ya da ciddi manada katkılar sağlamıştır. Aynı şekilde, Çankırı ve Çankırılılar da ha keza üniversitelerine her zaman sahip çıkmıştır. Bu süre zarfında, katkı sağlayan ve her alanda üniversitemizin yanında olan, fedakârlık yapan tüm paydaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum.”

“Öğrencilerimiz için önemli gördüğümüz hususlar, eğitim, staj ve istihdamdır. Eğitim konusunda gerekli altyapımızın olduğunu ifade etmiştik. Staj konusuna da gelince, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisimizin bu manada çok ciddi çalışmaları var. Bizatihi Cumhurbaşkanlığımızın da bu hususta, kendi himayelerinde birçok toplantı gerçekleştirdi. Bu ofis tarafından özellikle üniversite fuarlarına da oldukça büyük bir önem verilmektedir. Düzenlenen kariyer fuarlarına en fazla öğrenci desteği sağlayan üniversitelerden biri de Çankırı Karatekin Üniversitesidir. Üniversitemiz, dijital platformlarda da kendini göstermekte olup mezun bilgi sisteminden staj ve istihdam istatistiklerine kadar öğrencilerini, tüm dijital platformların vermiş olduğu avantajlardan da yararlandırmaya çalışmaktadır. Öncelikli hedefimiz, sektör ile öğrencilerimizi buluşturmaktır. Bu doğrultuda, taleplerimizi ve isteklerimizi karşılıksız bırakmayan değerli sektör temsilcilerine de ayrıca teşekkür ediyorum.”

“Türkiye, son 20 yılda çok önemli hamleler yaparak milli sanayi projelerini bir bir hayata geçirdi. İnovasyon ve girişimcilik noktasında da birçok ülkeye örnek oldu. Bu gelişmeler, ülkemizi güçlü ve etkili bir geleceğin beklediğini, yeni bir inşa sürecinin de başladığını gösteriyor. İşte biz de Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak bu geleceği inşa sürecinde, öğrencilerimize nitelik kazandıralım ki geleceği hep beraber inşa edelim derdindeyiz. Bu açıdan, bizim eğitim-öğretim anlayışımızın merkezinde olsun, yönetim anlayışımızın içerisinde olsun daima insan odaklılık ve öğrenci odaklılık yer almaktadır. Bir pandemi dönemi geçirdik ve gördük ki öğrencilerimiz bizim için çok önemli. Bu süreçte, öğrencisiz bir üniversitenin bizlere hiç bir heyecan katmadığını da net bir şekilde gördük" diye konuştu.

Öğrencilerin kazanım ve bir yetkinlik kazanması adına da yoğun bir çaba sarf ettiklerini ifade eden Çiftçi, "Bu çerçevede çeşitli kamu kurumlarıyla yapmış olduğumuz bazı protokoller bulunuyor. Tüm paydaşlarımızla birlikte hedeflerimizi gerçekleştirmek için sürekli iletişim halindeyiz. İnanıyoruz ki girişimci bir nesil ile daha güçlü bir millet ve daha etkili bir devlet olacağız. Uluslararası arenada etkisini her geçen gün artıran ülkemiz için bizler de üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya gayret edeceğiz. Bu vazife ve sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız” diye konuştu.

ÇAKÜ Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Barış Öztuna ise yaptığı konuşmada, Çankırı’da ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren firmalar ile kamu, kurum ve kuruluşların temsilcilerini üniversite öğrencileri ile buluşturarak ileriye dönük nitelikli iş gücüne katkı sağlanması amacıyla bu programı organize ettiklerini ifade etti. Öztuna, gerçekleştirilen faaliyetin öğrenciler ve sektör temsilcilerinin yakından iletişim kurma imkânı bulması açısından oldukça faydalı geçeceğini umut ettiklerini belirtti.

ÇAKÜ Kariyer Merkezi olarak Çankırı’ya ve Türkiye’ye katma değer katan bu tarz etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini de dile getiren Barış Öztuna, “Çankırı Karatekin Üniversitesi, üniversite-kamu-sanayi işbirliğini geliştirerek sürdürülebilir kılma hedefindedir. Bu hedefe yönelik olarak Kariyer Merkezi aracılığıyla düzenlenen ve düzenlenmesi planlanan etkinlikler ile hem şehrimizde hem de öğrencilerimizde kariyer ve istihdam farkındalığının artırılması temel çıkış noktamızdır” şeklinde konuştu.

ÇAKÜ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Hakan Aykurt ve öğrencisi Onurhan Çengelcik tarafından icra sahnelenen müzik dinletisiyle birlikte açılış töreni son buldu.

Törenin ardından kapalı spor salonunda 35 ayrı sektör tarafından kurulan stantların açılışına geçildi. Burada, Vali Vekili Recep Yüksel, Rektör Harun Çiftçi ve Baro Başkanı Mustafa Deniz tarafından kurdele kesim töreni ile stantların açılışı gerçekleştirildi. Kurdele kesiminin sonrasında ise ÇAKÜ Bir Yudum Anadolu Efsanesi Halkoyunları Topluluğu tarafından kısa bir gösteri gerçekleştirildi. Gösterinin akabinde katılımcılar, stantları gezerek stant yetkililerinden, firmaları ve sektörleri hakkında detaylı bilgi aldı. Daha sonra Hukuk Fakültesi Konferans Salonuna geçen katılımcılar, firma yetkililerinin konuşmacı olarak yer aldığı panele katıldı.

Kariyer ve İstihdam Günleri, ikinci gününde öğrencilerin açılan stantları ziyaret etmesi ve diğer panel oturmalarının da gerçekleştirilmesiyle birlikte sona erecek.