Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, üniversiteyi ziyaret eden Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz ile iş birliği için istişarelerde bulundu.

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi’yi ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi YÖK tarafından belirlenen ve Türkiye’nin en iyi 20 üniversitesinin yer aldığı “araştırma üniversiteleri” listesinde bulunan Fırat Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek gösterdikleri nezaket ve ortak iş birliği planlamaları için Rektör Göktaş’a teşekkür etti.

Ziyarette, Türkiye’nin başta bilim, teknoloji ve sanayi olmak üzere farklı disiplinlerde sahip olduğu potansiyeli açığa çıkardığını, akademimizin de mevcut potansiyellerini geliştirerek bu ilerlemeye ortak olmasının gerekliliğini vurgulayan Çiftçi, “Sayın rektörümüzün, ortak çalışmalar konusundaki ziyaretini kıymetli buluyorum. Bu çerçevede iki üniversitenin yapacağı işbirliği ile akademik sorumluluğumuzdaki ortak bilincin verimliliğe ve üretkenliğe güçlü bir zemin hazırlayacağına inanıyorum” dedi.

Misafirperverliğinden dolayı Rektör Çiftçi’ye teşekkür eden Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş da gelecekte Çankırı Karatekin Üniversitesi ile gerçekleştirecekleri iş birliği alanlarını genişleterek ortak çalışmalara imza atmak istediklerini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ve Rektör Yardımcı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, ziyarette Uluyazı kampüsü ve Taş Mescit’te incelemelerde bulundu. ÇAKÜ ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Rektör Göktaş, ÇAKÜ’nün ileriye dönük etki sahası geniş bilimsel, toplumsal ve kültürel çalışmalara imza atacağına inandığını söyledi.

Akademik programlar çerçevesinde ortak proje ve değişim programlarının ele alındığı ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ve iyi niyet temennileri ile sona erdi.