Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), Erasmus+ KA171 projesindeki başarısıyla Türkiye’deki 208 üniversite arasında en yüksek bütçeye sahip üçüncü üniversite oldu.

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Erasmus+ hareketlilik projelerinde üniversitenin güçlü bir konumda olduğunu vurgulayarak, 2025 yılı proje başvurularında hareketlilik ve bütçenin artacağını belirtti. Sağlanan bütçenin tamamının öğrenci ve personel için kullanılacağını ifade eden Çiftçi, üniversitenin yenilikçi, dijital becerileri önceleyen ve çevre dostu projeler üretmeye devam edeceğini söyledi.

ÇAKÜ’nün uluslararası iş birliklerine büyük önem verdiğini dile getiren Çiftçi, Erasmus+ projeleri sayesinde üniversitenin küresel ölçekte daha fazla tanınırlık kazanacağını ve Çankırı’nın adının dünyaya duyurulacağını ifade etti.