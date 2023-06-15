Çankırı Karatekin Üniversitesi uluslararası atıf indeksi olan "SCImago" platformunun sunduğu araştırma kurumlarının sıralamasında üst sırada yer alarak ön plana geçti.

Çankırı Karatekin Üniversitesi, akademik mükemmeliyeti ve disiplinlerarası çalışmalardaki başarısıyla öne çıktı. Üniversite, stratejik planında, ortak aklın öngördüğü stratejik yönetim anlayışı ile hedeflenen nitelikli bilimsel yayın sayısında artış sağlayarak Türkiye sıralamasında önemli başarılar elde etti. "SCImago" platformunun "Institutions Rankings" genel sıralaması, araştırma başarısı, inovasyon ve topluluk üst indikatörleri altında 17 indikatör ile hazırlanarak Türkiye’de tüm sektörler arasında enerji alanında 6., ekoloji alanında 16., matematik alanında ise 27. sırada yer aldı. Üniversitenin bu başarısının, stratejik plan istikametinde, akademik kadrosu, sunduğu kaliteli eğitim ve geniş Ar-Ge imkanları sayesinde gerçekleştiği vurgulandı.