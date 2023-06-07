Çankırı Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapan öğretim görevlileri, “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Akademik Türkçe Çalıştayı”na katıldı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi TÖMER biriminde görev yapan akademisyenler, Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Akademik Türkçe Çalıştayı”na katıldı. Kocaeli Üniversitesi DİLMER, Eğitim Fakültesi, Uluslararası Öğrenci Derneği ve Kocaeli Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen çalıştay, açılış töreni ile başladı. Çalıştaya, alanında uzman çok sayıda akademisyen katıldı. Çalıştay oturumlarına davetli konuşmacı olarak katılan akademisyenler tarafından, “Türkçe Akademik Yazma Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Uygulamalar”, “Yabancı Dilde Akademik Yazılı Anlatım Becerilerinin Öğretimine Yönelik Uygulama ve Öneriler”, “Tür Olarak Akademik Söylem” ve “Akademik Türkçe Öğretimi” başlıklı konuşmalar gerçekleştirildi.

Dört oturum şeklinde gerçekleşen çalıştayda katılımcılar, Akademik Türkçe programının nasıl uygulandığı hakkında alanında uzman akademisyenler tarafından bilgilendirildi. Çalıştayın ikinci gününün ilk oturumunda, katılımcılar gruplara ayrılarak “fikir tepsisi” yöntemiyle akademik Türkçe programının olumlu ve olumsuz yönlerine dair düşüncelerini sunarak beyin fırtınası yaptı. Çalıştayın son oturumunda beyin fırtınası yöntemiyle elde edilen bilgiler değerlendirilerek program sonlandırıldı. Çalıştaya ÇAKÜ Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde Uluslararası Öğrencilere Türkçe Öğretimi Programı’nda görev yapan Öğr. Gör. Sevim Zamkı, Öğr. Gör. Leyla Yıldırım ve Öğr. Gör. Şeyma Erdoğan katıldı. Çalıştaydan edinilen akademik kazanımlar çerçevesinde, Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yaz döneminde dokuz hafta ve toplam 72 saatten oluşan “Akademik Türkçe Programı” açıldı.