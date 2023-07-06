Çankırı Karatekin Üniversitesi personeli, 9 günlük tatilin ardından gerçekleşen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) personeli, Kurban Bayramı dönüşü Uluyazı Kampüsü’nde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde buluştu. Yoğun katılımın olduğu törende personelle tek tek bayramlaşan ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi bayramların Türk milleti için en önemli değerlerden biri olduğunu ve diğer pek çok değeri geleceğe taşıma adına da önemli birer kavşak noktası olduğunu belirtti.

Bayramların, nesillerin buluşması, kültür aktarımının yapılması ve geleneklerin devam ettirilmesi gibi üzerinde durulması gereken birçok önemli hususu da içerdiğini ifade eden Çiftçi, “Üniversitelerimiz bilginin üretildiği, yaygınlaştırıldığı yerlerin yanında aynı zamanda milletimizi millet yapan değerlerin gelişiminden, aktarılmasından ve yeni değerler üretilmesinden de sorumludur” dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesinin önemli bir vizyonla yola çıktığını vurgulayan Çiftçi, “Biz bu anlamda hedeflerimizi kısa, orta ve uzun vadede gerçekleştirme adına önemli bazı atılımlar yapıyor, bu hedeflerimizi gerçekleştirmemiz için ise yegâne sermayemiz olan sizlerle birlikte nesillerimizi yetiştirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Ortada bir güzellik ve bir başarı varsa bu ekip halinde bir araya gelebilme başarısıdır” diye konuştu.

ÇAKÜ’nün birçok farklı platformda duyurulması ve farkındalığının ortaya konulması adına yoğun çalışmaların söz konusu olduğunu da dile getiren Rektör Çiftçi, “Yakın zaman önce Avrupa Birliği projeleriyle ilgili bir ekip oluşturmuştuk. Bu ekibin proje başvuruları başladı ve inşallah yakın zamanda da güzel haberler almaya başlayacağız. Şunu da ayrıca ifade etmek isterim ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşma faaliyetleri konusundaki hassasiyeti de bize yeni çalışma alanları oluşturması bakımından önemli bir yol gösterici oldu. Bu anlamda ilerleyen dönemlerde uluslararasılaşma noktasında daha iyi, daha güzel ve daha önemli hangi çıktılar ortaya koyabiliriz diye sizlerle birlikte kafa yoracağız” şeklinde konuştu.

Konuşmasında, yönetim anlayışı olarak benimsemiş oldukları “ortak akıl” vizyonuna değinen Rektör Çiftçi, “Tüm personelimizden üniversitemizin geleceği ve insanımızın gelişimine katkı yapmak adına fikir ve öneriler bekliyoruz. Sürekli olarak ortak akılla bir yönetim tarzı ortaya koymamız gerektiğini dile getiriyoruz. Ortak akılla yönetim tarzının ortaya konulması için ise şu anda da yapmış olduğumuz gibi, zaman zaman bir araya gelerek istişare edebileceğimiz, bazı konuları görüşebileceğimiz faaliyetler gerçekleştirilmesinin oldukça önemli olduğunu da ayrıca belirtmek isterim. Sizlerden gelen fikir ve öneriler doğrultusunda, yönetim anlayışımızı dinamik bir şekilde sürekli olarak yeniden yapılandırıyoruz ve dolayısıyla sizlerin görüşleri bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.