Çankırı Karatekin Üniversitesi Afrika Ülkeleri İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Afrika ile temaslarını geliştirmek amacıyla Afrika Evi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ni ziyaret ederek temaslarda bulundu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Afrika Ülkeleri İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Afrika ile temaslarını geliştirmek amacıyla Afrika Evi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ni ziyaret ederek temaslarda bulundu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Afrika Ülkeleri İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Afrika Evi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ni (ASBÜ) ziyaret etti. Ziyaretlere merkez yönetim kurulu üyeleri, ÇAKÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu üyeleri ve üniversitede eğitim gören Afrikalı öğrenciler katıldı. Afrika Evi ziyaretinde, derneğin Türkiye’deki ve Afrika’daki faaliyetleri ile Afrikalı kadınların güçlendirilmesi yönündeki ticari işbirliklerine dikkat çeken bir sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından katılımcılar, Afrikalı kadınların el emeğiyle ürettikleri Afrika kültürünü ve sanatını yansıtan ürünleri inceleme imkanı buldu. Ziyarette, Afrika Evi ile ÇAKÜ Afrika Ülkeleri İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında yapılabilecek işbirlikleri de istişare edildi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ziyaretinde ise ASBÜ Afrika Bölge Çalışmaları Bölümü ile ÇAKÜ Afrika Ülkeleri İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında yapılabilecek akademik faaliyetler planlandı. Ardından, ASBÜ Afrika Çalışmaları Topluluğu üyeleri ile ÇAKÜ’de öğrenim gören uluslararası öğrenciler bir araya gelerek istişarelerde bulundu.