Çankırı Karatekin Üniversitesi, devlet üniversiteleri arasında en fazla yabancı öğrenci bulunan ikinci üniversite oldu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), uluslararasılaşma çalışmaları çerçevesinde toplam öğrenci sayısına oranla uluslararası öğrenci sayısında, devlet üniversiteleri arasında ikinci sıraya yerleşti. 20 bine yakın öğrencisiyle Anadolu’nun kavşak noktasında her kültürden öğrencinin bir arada eğitim ve öğretim gördüğü ÇAKÜ, elde edilen son verilere göre Asya, Avrupa ve Afrika’dan gelen 4 bin 260 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor.

“55 ülkeden 250’ye varan üniversiteyle yaptığımız anlaşmalar var”

Üniversitenin yüksek imkanlarından uluslararası öğrencilerin de yararlanabildiğin belirten Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, “Yükseköğretimde niteliğe önem veriyor ve kalitemizi her geçen gün artırıyoruz. Karatekin Üniversitesi’ndeki bu değişimin uluslararası boyutta da bilinir hale gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Biz yalnız uluslararası öğrenci sayımızla değil, Erasmus hareketliliğinde de derece sahibiyiz. Bu konudaki Türkiye birinciliğimiz takdir ediliyor. 55 ülkeden 250’ye varan üniversiteyle yaptığımız anlaşmalar var. Laboratuvarlarımız, dersliklerimiz, sergi ve spor salonlarımız, yeni yeşil alanlarımızla kampüsümüz daha modern bir görünüme kavuşuyor. Bu imkanlardan uluslararası öğrencilerimizin de faydalanabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Biz, bize verilen emanete gözümüz gibi bakıyoruz” diye konuştu.