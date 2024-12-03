Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, ulusal ve uluslararası yarışlarda başarılı olan Nenehatun Spor Kulübü, Ejder Spor Kulübü ve Sevgi Spor Kulübü Short trackçılarını ödüllendirdi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, başarılı short trackçıları ödüllendirdi.

Nenehatun Spor Kulübü, Ejder Spor Kulübü ve Sevgi Spor Kulübü Short trackçıları ve kulüp yöneticileri Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur’u ziyaret etti.

Üç kulübün sporcuları, ulusal ve uluslararası yarışlarda elde ettikleri derecelerin sevincini Çakmur ile paylaştılar. Aynı zamanda Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi olan Ejder Spor Başkanı Özcan Işık, Sevgi Spor Başkanı Naci Korucu ile Nenehatun Spor Kulübü Başkanı Zekeriya Deniz’in de yer aldığı ziyarette, Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Köksal Kaçmaz da ziyarete iştirak etti. Üç kulübün sporcularını ve antrenörlerini tebrik eden Çakmur, sporcuları ve antrenörleri ödüllendirdi.

Antrenörler Betül Yerdelen Dengiz, Önder Arslan ve Nurdan Önalan yönetiminde Nenehatun, Sevgi Spor ve Ejder Spor Kulübü sporcularının ulusal ve uluslararası yarışlarda elde ettikleri derecelerin kendilerini mutlu ettiğini belirten Çakmur, “Diğer kulüplerimizde de çok başarılı sporcular var. Erzurum short trackta ülkemizin adeta bir çekim gücü olmuştur” diye konuştu.

Hepimizin gayesi Erzurum ve Türk sporu

Ejder Spor Başkanı Özcan Işık, Sevgi Spor Başkanı Naci Korucu ile Nenehatun Spor Kulübü Başkanı Zekeriya Deniz de destekleri için Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur’u teşekkür ederek, “Hepimizin gayesi Erzurum ve Türk sporuna hizmet etmektir. Bunun için çalışıyoruz. 2011 UNIVERSİADE ile birlikte Erzurum’da hayatımıza giren short tackta ilimiz ve ülkemiz adına önemli sporcular yetiştirmenin gururunu yaşadık. Şimdi de alttan bu çocuklar gibi başarılı bir jenerasyon geliyor. İnşallah bunların arasından yeni Furkan Akar’lar çıkacak” diye konuştular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Antrenörler Betül Yerdelen Dengiz, Önder Arslan ve Nurdan Önalan ile sporculara hediye verdi.