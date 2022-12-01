Malatya’da çakmakla oynayan çocukların evdeki kanepe örtüsünü tutuşturması sonucu çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Malatya’da çakmakla oynayan çocukların evdeki kanepe örtüsünü tutuşturması sonucu çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Olay, 14.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşilkaynak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Katık Sokak içerisindeki evlerinde çakmakla oynayan kardeşler Ö.Ö. (4) ile M.Ö.’nün (17) kanepe örtüsünü tutuşturması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, dumandan etkilenen kardeşlere sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin kontrol altına alarak söndürdüğü yangında maddi hasar oluşurken Ö.Ö. ile M.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.