Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde evde çakmakla oynadığı sırada koltukların alev alması sonucu çıkan yangında, daire büyük oranda hasar oluştu. Yangında anne ve iki çocuğu da yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Harmancık Mahallesi Mühendis Mazhar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın en üst katında bulunan dairede yangın çıktı. Çocuklardan bir tanesinin evde çakmakla oynadığı sırada koltukları tutuşturması sonucu yangının çıktığı tahmin edilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan anne ve iki çocuğunu kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan anne ve iki çocuğu, Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu evdeki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.