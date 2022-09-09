Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Takoran Kültür ve Doğa Festivaline katılan sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür ederek plaket verdi.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Takoran Kültür ve Doğa Festivaline katılan sivil toplum kuruluşu temsilcilerine teşekkür ederek plaket verdi.

Siverek Belediyesi tarihi yapıları ve eşsiz görüntüsüyle bölge halkının saklı cennet olarak nitelendirdiği Takoran Vadisi’nin turizme kazandırılması amacıyla düzenlediği festival yoğun katılımla tamamlandı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce organize edilen etkinliklere yurt içi ve yurt dışından çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı. Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, festivale katılan STK temsilcilerini Tarihi Paşa Konağı’nda ağırlayarak destekleri için teşekkür etti. Düzenlenen programda STK temsilcilerine plaket veren Çakmak, "Şehrimizi birlikte yöneteceğiz" şiarı ile çıktığımız hizmet yolunda gerek Siverek’te gerekse de şehrimiz dışından sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile ortak akılla düzenlediğimiz 2. Ulusal 4. Geleneksel Takoran Kültür ve Doğa festivalimizi sorunsuz bir şekilde tamamlamanın huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. Takoran Kültür ve Doğa Festival’imiz her geçen yıl daha da zenginleşerek bölgemizin zenginliklerinin tanıtımına önemli katkıda bulunuyor. Yurt dışından ve Türkiye’nin birçok şehrinden gelerek katılım sağlayan tüm doğa severlere, Siverekli hemşerilerimize ve emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum’’ dedi.

Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı yaptığı açıklamada, "Takoran festivali güzelliklerle sona erdi. Şehrimizin tanıtımına katkı sunduğuna inandığımız 4 gün boyunca süren festivalde görev alan yorulan paydaşlarımızla bugün Belediye Başkanımız öncülüğünde bir araya geldik. Her başarı ve emek takdir edilmeli, değer biçilmelidir. Bu emeği gören ve unutmayan değerli Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak ve paydaşlarımıza tekrardan teşekkür ederim’’ diye konuştu.