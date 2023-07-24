Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ın oğlu Çağrı Çakmak, Fatma İrem Duran ile dünya evine girdi.

Çağrı Çakmak, Fatma İrem Duran’ın nikâhını Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen kıydı. Düğüne, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, Kamil Aydın, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Erzurum Emniyet Müdürü Levent Tuncer, YÖK Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Atatürk Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Bölge Üniversitelerin Rektörleri, Yargı mensupları ile mülki, idari ve askeri erkanı katıldı. Ayrıca, düğün töreninde Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, Sivil toplum kuruluşlarının temsilciler, akademisyenler ile aile dostları da yer aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen nikah sonrası genç çiftlere mutluluk diledi. Erzurum Milletvekili Selami Altınok’ta evlenme cüzdanını geline vererek Cumhurbaşkanının gençlere nasihatini hatırlattı. Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, konuklara teşekkür etti. Prof. Dr. Bülent Çakmak, “’Oğlumuz Çağrı ile kızımız Fatma İrem’in nikah akdini gerçekleştirdik. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan şehrimizin siyasi, mülki, idari, askeri ve yargı erkânı ile iki aile yakınlarına ve Üniversitelerimizin mensuplarımıza teşekkür ediyor, evlatlarımıza iki cihan saadeti diliyorum’’ dedi.