Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ile Ordu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Samsun-Sarp Demiryolu Projesi’nin hayata geçirilmesi için ortak bir açıklama yapıldı.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası ile Ordu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Samsun-Sarp Demiryolu Projesi’nin hayata geçirilmesi için ortak bir açıklama yapıldı.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası adına Yönetim Kurulu Başkanı Levent Karlıbel tarafından yapılan ortak açıklamada, “Samsun’dan Sarp’a kadar düşünülen demiryolu projesi 2023 yılı içinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yatırım programına mutlaka alınmalıdır” denilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Bölgemizin Orta Asya ve Orta Doğu’ya olan mesafesi ticari açıdan avantaj teşkil etmektedir. Son dönemde İran ile kurulan ticari diyaloglar bölgemiz adına avantajdır. Yıllık 500 milyar doları aşan ticari potansiyeli ile İran ve Orta Asya pazarı, ülkemiz ve bölgemizin ekonomik olarak kalkınması için stratejik öneme sahiptir. Fakat, bölgemizde karayolu dışında yeterli bir ulaşım ağı olmayışı İran ve Orta Asya potansiyelinden hedeflenen oranda faydalanamayışımıza neden olmaktadır. Limanlarımız ile bağlantılı bir demiryolu ağının faaliyete geçmesi hem bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek ve bu vesileyle gerek yöre ekonomisine gerekse ülke ekonomisine fayda sunacaktır. Bugün Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin yerel ticari potansiyelinin düşük parametrelerdeki görüntüsüne de olumlu katkı sunacak olan demiryolu projesi modern İpekyolu güzergahının da önemli bir geçişini sağlayacaktır. Samsun’dan başlamak kaydıyla Batum’a kadar sürecek Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerini kapsayan demiryolu projesinin 2023 yılı yatırım programında mutlak yer almasını arzulamakta ve ülke menfaatleri açısından ise zaruri görmekteyiz.”