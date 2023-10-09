Süper Amatör Lig temsilcisi Çakırlıspor, hazırlık maçında Yalova Belediyespor ile karşı karşıya geldi. İlçe Stadyumunda oynanan maçta Çakırlıspor ilk yarıda 1-0 öne geçtiği maçı 3-1 kaybetti.

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Çakırlıspor, Fenerbahçe ve Milli Takımın efsane futbolcularından Faruk Yiğit’in çalıştırdığı Yalova Belediyespor ile Orhangazi İlçe Stadyumunda karşı karşıya geldi. Çakırlıspor’un tüm oyuncularına şans verdiği maçın ilk yarısında Çakırlıspor Öner’in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı biterken kalesinde bir gol gören Çakırlıspor soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle gitti.

İkinci yarıda çok sayıda oyuncusuna şans veren Çakırlıspor rakibin 2 golüne engel olamayınca sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.