Trabzon ve Gümüşhane’nin yanı sıra bölge turizmi açısından büyük önem taşıyan Çakırgöl Kış Turizm Merkezi Projesi için iki şehrin yöneticileri Ankara’da buluştu.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde özellikle kış turizmi açısından büyük önem taşıyan Çakırgöl Kış Turizm Merkezi Projesi’nde tarihi bir adım daha atıldı. 5 bin 600 yatak kapasitesi olacak ve bin 900’ü doğrudan 13 bin 300 dolaylı istihdam hedeflenen projeyle ilgili Ankara’da üst düzey toplantı düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu himayesinde gerçekleştirilen toplantıya Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, geçmiş dönem Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ile Vehbi Koç, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (TTSO) Erkut Çelebi, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (GTSO) İsmail Akçay, Gümüşhane İl Genel Meclisi Başkanı Eşref Balki ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mustafa Yaylalı katıldı.

Toplantıda, projeye ilişkin bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili sunum yapıldı. 2009 yılında başlatılan teknik analiz çalışmaları sonucunda kış turizm merkezi olabileceği değerlendirilen Çakırgöl’ün, aynı zamanda yaz turizmine de uygun bir alan olarak tespit edildiği belirtildi. Kayseri Erciyes ve Erzurum Palandöken’deki işletmeler ve yönetim şirketleriyle teknik toplantıların yapıldığı vurgulanırken, projenin en önemli başlangıç ihtiyacı olan Çakırgöl Turizm Merkezi Yönetim A.Ş.’nin kurulmasının kararlaştırıldığı vurgulandı.

Altyapı çalışmalarına hızla başlanılacak

Başkentteki toplantıda bu şirketin yapısı ve bundan sonraki süreç değerlendirilerek tam mutabakat sağlandı. Alınan karara göre şirket bünyesinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Ticaret Sanayi Odası yüzde 49, Gümüşhane Özel İdaresi, Gümüşhane Ticaret Sanayi Odası ve Gümüşhane Belediyesi yüzde 49, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) yüzde 1’er hisse ile temsil edilecek. Yaklaşık 45 gün sürmesi beklenen şirketin hisse devir işlemlerinin ardından, alanın tahsisi, eş zamanlı proje ve atık su, içme suyu şebekesi, arıtma üniteleri gibi altyapı çalışmalarına da hızlıca başlanılacak. Özellikle bölgeye ilave katma değer katacak olan Çakırgöl-Gümüşhane bağlantı yolunun yapımı konusunda da teknik çalışmalara acilen başlanılması kararlaştırıldı.

Başkan Genç: “Bölgemizin geleceği turizmde”

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Bölgemizin geleceğinin turizmde olduğunun bilincindeyiz. Turizmi 12 aya yaymak, çeşitliliğini artırmak ve 1 milyar 76 milyon dolar olan turizm gelirini yükseltmek için kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Çakırgöl Kış Turizm Merkezi Projesi bu çalışmalarımızın en önemlisidir. Sadece Trabzon ve Gümüşhane için değil tüm Karadeniz Bölgesi için bir kalkınma projesidir, tarihi bir fırsattır. Bu projeyle bölgemize muhteşem bir turizm merkezi kazandıracağız. Çakırgöl, sadece istihdam açısından değil, diğer turizm hedeflerimizin gerçekleşmesi açısından da çok kıymetli bir projedir. Süreci ilerletmek için bir araya geldiğimiz toplantı gayet verimli geçti. Projeyi daha da ileriye taşıma noktasında önemli adımlar attık. Projeyle 5 bin 600 yatak kapasitesine sahip modern tesisler inşa edilecek. Binlerce kişiye istihdam sağlama hedefiye yola çıkıldı. Projeye başından itibaren destek veren şehrimizin evladı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. Abdulkadir Uraloğlu’na, bu işin öncüsü olan ve önemli çalışmalar gerçekleştiren geçmiş dönem Devlet Bakanımız Faruk Nafiz Özak’a, Bakan Yardımcımız Nadir Alpaslan’a tüm Trabzon ve Gümüşhane milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, ticaret ve sanayi odası başkanlarımıza ve diğer paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Hedefimiz, en kısa sürede Çakırgöl Kış Turizm Merkezi’ni hayata geçirerek Trabzon ve Gümüşhane’yi yeni bir turizm merkeziyle buluşturmak ve bölgeyi dünya çapında bir turizm destinasyonu haline getirmektir. El birliği ve kararlılıkla bu projeyi başarıyla tamamlayacağımıza inanıyoruz” dedi.