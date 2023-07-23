Aydın-Muğla Karayolu Çakırbeyli Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaza akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çakırbeyli istikametinden Aydın-Muğla karayoluna giriş yapmak isteyen otomobil ile Aydın-Muğla yolu istikametinde seyir halinde olan başka bir araç çarpıştı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarını iyi olduğu belirtilirken, çevre sakinleri bölgede sürekli kazalar yaşanmaya başladığını belirterek kavşağın ışıklandırılmasını istediler.