MHP Erzurum Milletvekili adayı Mehmet Musa Çakır, İYİ Partili seçmenlere çağrıda bulundu. Çakır, “Aklın yolu birdir, zararın neresinden dönülürse kârdır. Gittiğiniz bu istikamet ve tuttuğunuz bu yol yanlıştır. Bu yolun sonu terörle ve teröristlere el sıkışmaya çıkar” dedi.

MHP’den koparak İYİ Parti çatısı altında toplananlara yönelik çağrılara bir yenisi Erzurum’dan eklendi. MHP Erzurum Milletvekili adayı Mehmet Musa Çakır, İYİ Parti’nin peşinden gitme hatasına düşen birçoğunun bu yoldan döndüğünü vurgulayarak, “Oturdukları masanın tek patronunun PKK ve HDP olduğunu görerek ve hem de bilerek İYİ Parti’yi desteklemeye devam edecek olan varsa, vicdanını, milli hislerini ve hissiyatını bir kez daha yoklasın” diye konuştu.

Vakit henüz geç değildir

MHP’li Milletvekili adayı Mehmet Musa Çakır, kendine Millet İttifakı adını veren yapılanmanın milletle uzaktan-yakından bir ilgisinin bulunmadığını dile getirerek, “Adına millet diyen bir oluşum, milletin başına bela olmuş terör örgütüyle, teröristlerle ve onların siyasi figüranlarıyla aynı çatıyı paylaşmaz. Bugün CHP içerisinde bile CHP’nin terörle işbirliğine yönelik tepkiler varken, İYİ Parti içerisindeki rahatsızlığı görmemek saflık olur. Olabilir, beşeriz, şaşarız, hata da, yanlış da bizler içindir. İYİ Parti’nin peşine takılanlar için artık aklın yolu birdir ve doğru olan bu hatadan dönmektir. Meral Akşener, bakanlık yaptığı 54’üncü hükümeti darbeye ve darbecilere nasıl kurban ettiyse, şimdi de kendisine inananları kurban etmenin peşindedir. Çünkü teröristlerle el ele tutuşmak, aynı hedefi paylaşmak ve onlarla aynı yolda yürümek, çürümüş bir aklın ve kokuşmuş bir vicdanın alametidir. Ve bu bariz yanlıştan dönmek için henüz geç değildir. Bu sözümüz, derdi millet olanlaradır! Bu sözümüz davası milliyet olanlaradır. Bu sözümüz, sevdası hürriyet, ezan ve bayrak olanlaradır” şeklinde konuştu.