Kastamonu Valisi Avni Çakır ve Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, bu yıl hizmet vermeye başlayan Bu yıl Kastamonu’da eğitim vermeye başlayan Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni ziyaret etti.

Kastamonu Valisi Avni Çakır ve Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, bu yıl hizmet vermeye başlayan Bu yıl Kastamonu’da eğitim vermeye başlayan Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni ziyaret etti.

Kastamonu Valisi Avni Çakır ve Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile birlikte Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni ziyaret etti. Vali Avni Çakır, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ve Rektör Ahmet Hamdi Topal, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Güler’den Tıp Fakültesi hakkında bilgiler alarak, akademik ve idari personel ile bir süre sohbet etti.

Yapımı tamamlanıp, hizmete açılan Morfoloji binasında ilk defa eğitim gören öğrencilerle sohbet ederek, taleplerini dinleyen Vali Avni Çakır ile Belediye Başkanı Vidinlioğlu’na Rektör Topal ve Tıp Fakültesi Dekanı Güler tarafından bilgi verildi.