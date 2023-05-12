MHP Erzurum Milletvekili Adayı Mehmet Musa Çakır, seçim çalışmalarına son sürat devam ediyor. Çakır, seçim çalışmalarını son iki gündür Palandöken ve Aziziye bölgelerinde yürütüyor.

Palandöken ilçesindeki seçim temaslarını Yenişehir, Yıldızkent ve Kayakyolu ile sürdüren MHP’li Musa Çakır, Palandöken Belediyesini de ziyaret etti. Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve tüm belediye çalışanlarıyla selamlaşan ve 14 Mayıs’ta oy desteği isteyen Çakır, çaldığı her kapıda sıcak ilgiyle karşılandı. Palandöken temaslarının ardından daha sonra Aziziye’deki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen MHP Erzurum Milletvekili Adayı Musa Çakır, Organize Sanayi Bölgesindeki işletmeleri tek tek ziyaret etti. Çakır, gerçekleştirdiği her ziyaretinde 14 Mayıs seçimlerinin önemini ve Cumhur İttifakının temsil ettiği davayı anlattı.

“Ülkemiz varsa, biz de varız” diyen Çakır, seçmenlerden oynanan büyük oyunu görmelerini ve sandık başına gittiklerinde ona göre bir tavır sergilemelerini istedi.

MHP Erzurum Milletvekili Adayı Çakır, her platformda bir araya geldiği seçmenlere şöyle seslendi: “Eğri bir yaydan doğru ok çıkmaz! Zillet ittifakını neresinden tutarsanız tutun, elinizde kalır, elinize kan bulaşır. Bunların destekçisi terör, bunların destekçisi Amerika, bunların destekçisi Avrupa, bunların destekçisi HDP ve PKK. Kaldı ki, bunları kendileri de söylüyor, destek aldıkları ortakları da söylüyor. Bizi, milletimizi, ülkemizi ve devletimizi, geleceğimizin üzerinde akbabalar gibi dolaşan bu şer ittifakından ancak feraset kurtarır! Türkiye’yi düzlüğe milletimizin işte bu feraseti çıkartır.”