Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Erzurum Milletvekili Adayı Mehmet Musa Çakır, “Eski Türkiye’ye özlem duyanların ya huzur ve istikrarla sorunları yahut da akıllarından zoru vardır” dedi.

MHP Erzurum Milletvekili Adayı Mehmet Musa Çakır, seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Erzurum’un ilçelerini tek tek ziyaret eden Çakır, şehir merkezindeki temaslarıyla da dikkat çekiyor. Seçim temasları kapsamında dün de Cumhuriyet Caddesi, Tebrizkapı, Kevelciler, Mumcu ve Menderes Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Çakır, Türkiye’nin aydınlık yarınlarına çıkacak yolun sadece ve sadece Cumhur İttifakı ile yürünebileceğini ifade ederek, “Karşımızda bir araya gelmiş olan benzemezler topluluğunun ne yazık ki böyle bir derdi yok. Onların eski Türkiye özlemleri var, onların silik bir Türkiye özlemleri var. Bu da gösteriyor ki, onların ya huzur ve istikrarla bir sorunları veyahut da akıllarından zoru var” diye konuştu.

Çakır’dan gençlere tavsiyeler

Seçim çalışmaları kapsamında gençlerle özel olarak ilgilenen ve ilk kez sandık başına gidecek olanlara tavsiyelerde bulunan MHP Milletvekili Adayı Çakır, gençlerle karşılıklı sohbetlerinde sürekli şunlara vurgu yaptı: “Türkiye mevcut koşullarda belki de dünyanın en şanslı genç nüfusuna sahip bir ülke. Gençleri için seferber olmuş, eğitim öğretimden bilim ve teknoloji fırsatlarına varıncaya kadar daha birçok alanda gençlerin istifadesini düşünen bir yönetim işbaşında. Z Kuşağı yakıştırmasıyla genç kardeşlerimizin bilinçaltına sürekli ve her şeye muhalefet etme eğilimi işleniyor. Bu büyük bir tuzak, büyük bir oyun. Gençlerimiz bizim geleceğimiz, yarınlarımız demek. Bu hakikati kendileri için büyük bir tehdit olarak gören ve kendilerine de hiç utanmadan Millet ittifakı adını veren birbirine benzemez bu topluluğun bir tek hedefi var, o da gençleri istismar etmektir. Gençlerimiz uyanık olmalıdır, büyük resme odaklanmalıdır ve kendi geleceklerini yine kendi elleriyle ziyan etmemelidir. A’sından Z’sine kadar tüm gençler bizimdir, bu aziz milletin evlatlarıdır. Tüm kuşaklarıyla gençlerimiz bizimdir, bu devletin evlatlarıdır. Ve bu kadim milletin evlatlarına, PKK ile işbirliği yapmış, HDP’nin tüm desteğini arkasına almış, emperyalistlerin kuklası olmuş bir ittifakın ardına düşmek yakışmaz! Gençlerimize bilim yakışır, teknoloji yakışır, girişimcilik yakışır, yerli ve milli hedefler doğrultusunda şaha kalkmış bir Türkiye ve Türkiye Yüzyılı yakışır.”