DÜZCE(İHA) – Bağ Bahçe Çiçek Konferansında konuşan Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ernaz Altundağ Çakır, bitkilerin yalnızca hastalık tedavisinde kullanılmadığını, hastalıklardan korunmak için de kullanıldığını söyledi.

Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen Bağ Bahçe Çiçek Konferansları serisinin 9. su Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

“Yaşadığımız Çevredeki Biyolojik Çeşitliliği Keşfet: Biyolojik Çeşitliliğin #FarkındaMıyız!” temalı Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy, bitki çayları üzerine önemli bir konferansta bir arada olduklarını ifade etti. Düzce Üniversitesi Botanik Bahçesi’nin misyonlarından birinin de süs ve tıbbi bitkiler üzerinden Düzce’nin, Batı Karadeniz’in ve ülkemizin, tıbbi ve süs bitkisi üretiminde, bunların kullanımında standardizasyonun ne olduğu üzerine Ar-Ge yapmak olduğunu dile getiren Prof. Dr. Necmi Aksoy, Botanik Bahçesi’nin ziyaret edilmesi ve bitkilerin incelenmesini tavsiye etti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi’nde bu tür etkinliklerin yapılmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, verimli bir toplantı olması temennileriyle emeği geçen herkese teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ernaz Altundağ Çakır, “Bitki Çayları/En Eski ve En Kolay İlaç Hazırlama Yöntemi” başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaştı. Bitkilerin insanlar tarafından binlerce yıldır çeşitli amaçlarla kullanıldığını söyleyen Çakır, “Başta beslenme ve şifa kaynağı olarak tüketilen bitkiler aynı zamanda koruyucu sağlık uygulamalarında, kozmetik ürünlerde, tekstil ve yapı malzemelerinde önemli bir yer tutar. Bitkilerden elde edilen yağlar, özler ve lifler günlük yaşamda doğal çözümler sunarken, bitki bazlı tedavi yöntemleri ise tamamlayıcı tıpta yaygın olarak kullanılır. Bitkiler yalnızca hastalık tedavisinde kullanılmaz, hastalıklardan korunmak için de kullanılır” ifadelerini kullandı.

Bitkilerin sağlığımız üzerindeki olumlu etkilerinden faydalanmanın en yaygın yollarından birisinin bitki çayları olduğunu dile getiren Prof. Dr. Çakır, bitki çaylarının çok eskilerden beri kültürümüzde olduğunu sözlerine ekledi. Bitki çaylarının hazırlanmasına değinerek bitkilerin toplanması, kurutulması ve saklanması hakkında da bilgiler aktaran Çakır, tıbbi bitki çayı satın alırken dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda da önemli uyarı ve tavsiyelerde bulunarak katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.