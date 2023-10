MHP 28. dönem Erzurum milletvekili adayı Mehmet Musa Çakır, Ankara’da bir dizi temasta bulundu.

Aynı zamanda MHP Erzurum İl Başkan yardımcısı olan Çakır, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’i ziyaret etti.

Beraberinde İl Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Dumlu ile birlikte gerçekleştirdiği temaslarına Anadolu Basın Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Tuğrul Kaya’nın da eşlik ettiği Mehmet Musa Çakır, Erzurum’dan genel merkeze selamlar götürdü. MHP kurmaylarıyla Erzurum üzerine sohbet eden Çakır, parti yöneticilerinden önemli tavsiyeler aldı, tecrübelerine kulak verdi. Ankara’daki Erzurum Günleri programına da katılan Çakır, ESAV’ın organize ettiği etkinliğe parti yöneticilerini de davet etti.

Tecrübe Paylaşımı

Bulduğu her fırsatta parti genel merkezinde temaslarda bulunan ve parti kurmaylarıyla istişarelerde bulunan Mehmet Musa Çakır, “Parti yöneticilerimizle her bir araya gelişimizde onların bilgi birikim ve tecrübelerinden istifade etme fırsatı buluyoruz. Genel Başkan Yardımcılarımızın tavsiye ve önerileri bizim için paha biçilemeyecek kadar değerli. Bu bakımdan onlarla bir araya her gelişimiz, siyaseten bizi daha da olgunlaştırıyor” diye konuştu.

Yerel Seçim Vurgusu

Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’e ev sahiplikleri için teşekkür eden MHP’li Musa Çakır, “Önümüzde yerel seçimler var. 14 Mayıs seçimlerini zaferle geride bırakmamızın ardından Adem Yurdagül Başkanımızın öncülüğünde kongrelerimizi de tamamladık. Bundan sonraki süreçte tüm gücümüzle enerjimizle yerel seçimler için çalışmaya devam edeceğiz. Büyüklerimizle bir araya gelmek onların oluşturduğu yol haritası üzerinden çalışmalar yapmak gücümüze güç katacak. Bu vesileyle partili yöneticilerimize tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.